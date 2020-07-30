Россия устроила провокации во время учений НАТО в Черном море: в Генштабе ВСУ рассказали детали

Российские военные пристально следили за передвижением кораблей участников украинского-американских учений Sea Breeze 2020, которые проходили в Черном море в течение 20-26 июля.

Об этом сообщила командующий надводными силами в морском командовании НАТО Жанетт Моран в программе "На самом деле Мир" на телеканале "ДОМ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"За последние несколько дней мы наблюдали увеличение присутствия российских кораблей в непосредственной близости от кораблей, которые участвуют в Sea Breeze 2020. Нельзя сказать, что это стало для нас неожиданностью. Они следили за нашим передвижением, но не вмешивались, поэтому ход учений не был нарушен, и все прошло по плану", – сказала она.

Со своей стороны заместитель начальника ГУ по вопросам военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ Андрей Ординович подчеркнул, мол, несмотря на то, что российская сторона была проинформирована об этих учениях, во время маневров ее военные вмешивались в радиоэфир с предупреждениями.

"Не сказал бы, что это были угрозы или риски для нашей национальной безопасности, но провокации были. Например, когда мы проводили тактическое маневрирование наших кораблей, было внедрение в тот или иной коммуникационный поток информации российскими представителями, которые заявляли, что мы зашли в территориальные воды РФ. Хотя мы проводили учения в юго-западном районе Черного моря – это исключительно территориальные воды Украины", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия, сразу же после завершения в Черном море украинские-американских учений Sea Breeze 2020, развернула свои военные учения в аннексированном Крыму.