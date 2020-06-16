Россия усилила боевую подготовку террористов на Донбассе, – разведка

Виктория Довгань Расследования 16:55, 16.06.2020

Российские оккупанты на Донбассе продолжили активно наращивать интенсивность мер, направленных на повышение уровня боевой подготовки.

Об этом стало известно Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, отмечается на сайте ведомства. По данным защитников, захватчики делают это вопреки задекларированному снижению степени боевой готовности своих войск.

В частности, с 15 июня в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК РФ начаты сборы с корректировщиками артиллерийского огня, снайперами, гранатометчиками, расчетами противотанковых ракетных комплексов и командирами артиллерийских расчетов.

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 16 июня
Сайт Минобороны

Указанные мероприятия проводятся на всех полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

В то же время противник укрепляет старые и оборудует новые инженерные сооружения, а также восстанавливает минно-взрывные заграждения из-за увеличения случаев несанкционированного срабатывания их элементов.

Контроль и проверка выполнения указанных работ осуществляется офицерами штабов армейских корпусов российских оккупационных войск с выездом на объекты и составлением соответствующих актов и фотоотчетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ГУР Минобороны предупредило, что на временно оккупированной территории Донбасса активизировались артиллерийские подразделения российской оккупационной армии. Командование российских оккупационных войск продолжает удерживать указанные группировки в готовности к применению.

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