Россия уничтожит захваченную в Украине подлодку: что известно

Россия намерена утилизировать захваченную в 2014-м году подводную лодку "Запорожье" (U-001) проекта 641 ВМС ВС Украины.

Соответствующее решение объявило министерство обороны России на тендере по утилизации ряда кораблей, сообщает "Украинский милитаристскийпортал".

Так, большой подводная лодка проекта Б-641 была заложена под номером С260 в марте 1970 года на Новоадмиралтейськом заводе (тогда – г. Ленинград). В апреле на Северном флоте был сформирован экипаж и назначен первый командира капитана 3 ранга Владимира Косенко. Эти моряки принимали активное участие в достройке лодки. В мае того же года субмарина была спущена на воду. 4 октября на ней был поднят Военно-морской флаг, далее – государственные испытания. Затем подлодку включили в состав ВМФ СССР.

Подлодка "Запорожье" (U-001) Украинский милитаристский портал

Свой боевой путь он начал на Северном флоте уже в феврале 1971 года.

Краткие технические характеристики лодки:

Водоизмещение: надводное – 1950 т, подводное – 2500 т.

Длина: 91,3.

Ширина: 7,5 .

Надстройка: 5,1.

Скорость полного хода: надводная – 16,4 узла, подводная – 16 узлов.

Дальность плавания: 4153 миль.

Автономность по запасам провизии: 90 суток.

Вооружение: 10 (6 носовых и 4 кормовых) 533-мм ТА, боекомплект – 22 торпеды или мины типа АМД-1000. Экипаж : 70 человек, включая 12 офицеров.

Украинский милитаристский портал

Украинский милитаристский портал

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