Россия убивает воинов ВСУ, чтобы "отхватить" три участка: названа цель Путина

Россия усилила обстрелы в зоне ООС на Донбассе, чтобы у президента Украины Владимира Зеленского повод заявить о необходимости отвода войск ВСУ.

Такое мнение "Апострофу" высказал военный обозреватель Михаил Жирохов.

"Россия проталкивает разведение войск еще на трех участках: в районе Авдеевки, Широкино и на Светлодарской дуге – именно там происходит обострение. Россияне, когда не могут осуществить дипломатические шаги, прибегают к военным. Сейчас они пытаются показать, что Украина несет потери, погибают наши военные", – отметил он.

Война на Донбассе

Жирохов добавил, что нельзя исключать возможного обострения на Донбассе.

"Зимы практически не было. Сейчас будет плюсовая температура, грязи будет немного, хотя обычно Донбасс во влажные сезоны тонет в вязкой грязи. Но теперь появится возможность перебрасывать войска и вести обстрелы", – подчеркнул эксперт

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 10 марта в результате обстрела со стороны террористов погибли два бойца ООС и девять получили ранения.

Позже волонтер Николай Лазарович назвал имена военнослужащих ВСУ, погибших 10 марта во время обстрела военного грузовика на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные будут адекватно отвечать на обстрелы противника на Донбассе.

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