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12 марта • обновлено в 11:25
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Россия убивает воинов ВСУ, чтобы "отхватить" три участка: названа цель Путина

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Россия усилила обстрелы в зоне ООС на Донбассе, чтобы у президента Украины Владимира Зеленского повод заявить о необходимости отвода войск ВСУ.

Такое мнение "Апострофу" высказал военный обозреватель Михаил Жирохов.

"Россия проталкивает разведение войск еще на трех участках: в районе Авдеевки, Широкино и на Светлодарской дуге – именно там происходит обострение. Россияне, когда не могут осуществить дипломатические шаги, прибегают к военным. Сейчас они пытаются показать, что Украина несет потери, погибают наши военные", – отметил он.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Жирохов добавил, что нельзя исключать возможного обострения на Донбассе.

"Зимы практически не было. Сейчас будет плюсовая температура, грязи будет немного, хотя обычно Донбасс во влажные сезоны тонет в вязкой грязи. Но теперь появится возможность перебрасывать войска и вести обстрелы", – подчеркнул эксперт

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 10 марта в результате обстрела со стороны террористов погибли два бойца ООС и девять получили ранения.

Позже волонтер Николай Лазарович назвал имена военнослужащих ВСУ, погибших 10 марта во время обстрела военного грузовика на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные будут адекватно отвечать на обстрелы противника на Донбассе.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Персона
Михаил Жирохов
Место
Украина
Теги
Донбасс ООС
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Путин специально подыскивает место в Песках,под свою дачу)))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
6 лет воюют с войсками РФ не давая врагу ни малейшего шанса. Почему Крым не освобождают? Там такие же военные с которыми можно успешно воевать как на Донбассе. Тишина, ни кто не ответит на этот вопрос)))))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Захаров Дмитрий, Они даже на Донбассе успешно воюют только в фейсбуках и твиттерах)
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Захаров Дмитрий, От в о й н ы на крымском направлении гешефта не будет, а только конец правления майданных воров.
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