Российский спецназ ФСБ в войне против ВСУ на Донбассе использует бинокли французского производства Sagem JIM LR.

Об этом в Facebook сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, который опубликовал фото россиян с военным оборудованием.

Он указал, что на видео, захваченном бойцами 93-й бригады, заметна современная военная радиосвязь и даже мобильная система РЭБ для борьбы с дронами.

"Это самая скандальная деталь и самая дорогая деталь экипировки спецназа ФСБ, которую никак нельзя добыть из донбасской шахты, и который нельзя захватить у украинцев. Это многофункциональный тепловизионный бинокль JIM LR компании Sagem (Франция), который официально закупался РФ, и состоит на вооружении спецназа ФСБ и спецназа Службы безопасности президента Путина в составе Федеральной службы охраны", – отметил Бутусов.

Россия применяет на Донбассе бинокли Sagem JIM LR.

Журналист подчеркнул, что JIM LR входит в комплект экипировки современного французского бойца FELIN. Купить такой бинокль невозможно, только через официальные военные поставки.

"Без поставок запасных частей россияне не смогли бы столько лет эксплуатировать бинокли. Есть веские подозрения, что Sagem может нарушать эмбарго на поставки вооружений в РФ. Этот вопрос требует расследования", – акцентировал он.

Россия применяет на Донбассе бинокли Sagem JIM LR.

Бутусов сказал, что власти Украины обязано выразить протест РФ, а не "позорно замалчивать очередной демонстративный факт российской агрессии".

"Президент Зеленский обязан выступить с протестом против направления Путиным на Донбасс спецназа ФСБ, и против применения для убийства украинцев биноклей Sagem JIM LR производства Франции",– подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей работают снайперы ФСБ РФ.

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