''Россия травит, чтобы вымерли'': жители Крыма затосковали по Украине

Жители оккупированной Россией Феодосии жалуются на плохое качество продуктов, привезенных из РФ.

На это на одном из пабликов города в соцсетях обратил внимание блогер КРЫМский бандеровец, опубликовав соответствующую переписку, где указывается, что до аннексии еда была лучше.

"Практически все тоскуют по украинскому качеству, и лишь один "в*тник" переживает не о том, что жрет российское д*рьмо, а о том, что эти сообщения заскринит Крымский бандеровец. Не буду разочаровывать: "Сколько же можно травить крымчан материковым де**мом? Купили горчицу — она вдалеке от нее стояла, маринованные огурчики — тоже где-то повалялись в тазике таджиков, молоко и кефир — полный отстой. Нас что, специально травят, чтобы мы вымерли", – процитировал он жалобы крымчан.

При этом в ответах люди пишут, что в "ДНР" похожая ситуация с продуктами, а местная еда также не вся отличается должным качеством.

"Сельское хозяйство в Крыму полностью уничтожено. Не так давно был кипишь об уничтожении очередной птицефабрики. На частных подворьях количество скота уменьшилось больше чем в 10 раз. И кому это нужно — путлеровскому дружку агроолигарху Ткачеву. Я не удивлюсь, что именно российские олигархи заплатили татарским бандитам за продуктовую и энергоблокаду Крыма. Политика — это экономика, вымазанная в д**ьме", – пожаловались крымчане.

При этом пользователи из Москвы добавили, что вся Россия питается такими же продуктами, потому и жителям украинского полуострова посоветовали их употреблять.

"Хоть в Крыму что-то осталось, что иногда можно купить (мясные и молочные изделия)", "(Из-за поребрика пишет) А кто заставляет вас покупать и есть продукты с материка?!", "А разве есть альтернатива?”, "Что имеем — не храним, потерявши — плачем", "Везут одну лажу в Крым, да еще и цена выше процентов на 20, т.е. и товар хуже, и он же еще и дороже”, "(Из-за поребрика пишет) Очень тяжело за всё лето вырастить и закрыть несколько банок огурцов? Путин не дает?", "Мне пришлось бросить огородик на Очистных из-за того, что воду стали давать по графику в мизерных количествах”, "Украинские продукты лучше, чем российское", – ответили в сети.

“Украинские продукты были качественнее. То, что сейчас нам привозят, хрень полная. Есть страшно”, “Как бы это ни отрицали, но украинские продукты были качественнее”, "Это крик души очередного патриота раши. Патриоты уже начинают выть", "Жена по делам ездила в Херсон. Упустим политику. Все же продукты вкуснее. Колбасы и конфеты — вообще на уровень”, – продолжили в сети.

Крым. На паблике Феодосии поговорили о российской кормовой базе, т.е. о российских дерьмовых продуктах. Практически все тоскуют по украинским продуктам, и лишь один ватник переживает не о том, что жрет российское дерьмо, а о том, что эти сообщения заскринит Крымский бандеровец pic.twitter.com/N8LJEzRxNb — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 4 січня 2019 р.

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