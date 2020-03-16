Россия толкает Украину к капитуляции: эксперт раскрыл схему Путина

Президент России Владимир Путин пытается использовать Минские соглашения как инструмент для принуждения Украины к капитуляции.

Это необходимо ему для того, чтобы избежать ответственности за вторжение на территорию чужого государства, что является неоспоримым юридическим фактом, отметил в комментарии OBOZREVATEL эксперт по морскому праву, советник инициативы "Друзья Украины" Фонда "США-Украина" Богдан Устименко.

"В контексте мартовских новостей из Минска очень похоже, что "Минские бумажки" начали выполнять функцию пристрелочной мишени для согласования условий капитуляции Украины на условиях ее конвенционного противника. Россия стремится с помощью нагло навязанных нам фейковых Минских соглашений заставить внести изменения в Конституцию Украины, легализовать рожденные самой РФ террористические группировки "Л/ДНР", а также наконец начать полномасштабный процесс разрушения нашего государства", –предупредил юрист.

Вместе с тем, он напомнил как минимум о двух преступлениях России, которые, согласно международному законодательству, закрепляют за ней статус страны-оккупанта.

Так, отметил Устименко. 20 февраля 2014 года является датой начала военных действий Россией против Украины и днем ​​начала продолжающейся оккупации Крыма, а также связанных с полуостровом морского и воздушного пространства Украины. Эксперт подчеркнул, что в этой масштабной военной операции РФ задействует десятки тысяч своих военнослужащих.

"В то же время Россия начала военные действия против Украины в Крыму без предупреждения в форме мотивированного объявления войны или в форме ультиматума с условным объявлением войны, чем прямо нарушила ІІІ Гаагскую конвенцию об открытии военных действий 1907 года", – говорит юрист.

Устименко напомнил, что только 1 марта 2014 года Совет Федерации Федерального собрания РФ дала согласие Владимиру Путину на использование Вооруженных сил России на территории Украины. При этом очевидное состояние войны с Украиной РФ до сих пор официально не признает.

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"Но, несмотря на упомянутые обстоятельства, со дня фактического использования Вооруженных сил РФ против нашего государства как на Россию, так и на Украину начали автоматически распространяться принципы и нормы законов войны. Кроме этого, 25 ноября 2018 года является днем ​​совершения наступательного акта насилия – конвенционного нападения России на Украину у Керченского пролива. Тогда три корабля ВМС Украины, которые осуществляли переход из Черного в Азовское море, были захвачены государством-агрессором, все члены экипажей оказались во вражеском плену", – акцентировал внимание на втором показательном акте агрессии России Устименко.

Он напомнил, что в военно-морской операции со стороны РФ принимали участие:

три пограничных сторожевых катера (ПСКР "Соболь", "Дон", "Изумруд");

один катер типа "Мангуст";

один корвет (МПК "Суздалец");

один танкер (торговое судно, используемое в качестве военного объекта);

два вертолета Ка-52;

два самолета Су-25;

один самолет Су-30.

"Итак, с целью захвата лишь трех небольших украинских кораблей, которые мирно шли к Азовскому морю, "героическая" РФ использовала 11 своих военных объектов, являющихся безусловным признаком полноценной военной операции в море и в воздухе. Оба раза Россией были применены собственные Вооруженные силы против Вооруженных сил Украины", – отметил эксперт.

Все это, по словам Устименко, подтверждает, что Россия и Украина находятся в состоянии конвенционного (традиционного) международного вооруженного конфликта со дня начала оккупации Крыма.

"Вынужден констатировать, что мирное время в Украине явно не наступило, поскольку мир между РФ и Украиной заключен не был, Россия не прекратила оккупацию территорий в международно признанных границах Украины и оккупацию украинских морского и воздушного пространств. Также не было заключено соглашение о капитуляции одной из государств-противников", – делает вывод Устименко.

"Кроме того, неоспоримым доказательством факта существования конвенциональной войны между государствами является и то обстоятельство, что военнопленные граждане Украины до сих пор не освобождены из вражеского плена и не репатриированы, как этого требует статья 118 Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, сразу после окончания военных действий. Итак, на основании законов войны Россия юридически является официальным врагом Украины", – резюмировал он, объясняя, почему Кремль так торопится принудить Украину к капитуляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины ("Слуга народа"), глава комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко заявил, что резкое увеличение количества обстрелов на Донбассе со стороны террористов говорит о том, что президент России Владимир Путин не намерен соблюдать Минские договоренности.

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