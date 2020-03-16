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16 марта • обновлено в 17:54
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Россия толкает Украину к капитуляции: эксперт раскрыл схему Путина

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Президент России Владимир Путин пытается использовать Минские соглашения как инструмент для принуждения Украины к капитуляции.

Это необходимо ему для того, чтобы избежать ответственности за вторжение на территорию чужого государства, что является неоспоримым юридическим фактом, отметил в комментарии OBOZREVATEL эксперт по морскому праву, советник инициативы "Друзья Украины" Фонда "США-Украина" Богдан Устименко.

"В контексте мартовских новостей из Минска очень похоже, что "Минские бумажки" начали выполнять функцию пристрелочной мишени для согласования условий капитуляции Украины на условиях ее конвенционного противника. Россия стремится с помощью нагло навязанных нам фейковых Минских соглашений заставить внести изменения в Конституцию Украины, легализовать рожденные самой РФ террористические группировки "Л/ДНР", а также наконец начать полномасштабный процесс разрушения нашего государства", –предупредил юрист.

Вместе с тем, он напомнил как минимум о двух преступлениях России, которые, согласно международному законодательству, закрепляют за ней статус страны-оккупанта.

Так, отметил Устименко. 20 февраля 2014 года является датой начала военных действий Россией против Украины и днем ​​начала продолжающейся оккупации Крыма, а также связанных с полуостровом морского и воздушного пространства Украины. Эксперт подчеркнул, что в этой масштабной военной операции РФ задействует десятки тысяч своих военнослужащих.

"В то же время Россия начала военные действия против Украины в Крыму без предупреждения в форме мотивированного объявления войны или в форме ультиматума с условным объявлением войны, чем прямо нарушила ІІІ Гаагскую конвенцию об открытии военных действий 1907 года", – говорит юрист.

Устименко напомнил, что только 1 марта 2014 года Совет Федерации Федерального собрания РФ дала согласие Владимиру Путину на использование Вооруженных сил России на территории Украины. При этом очевидное состояние войны с Украиной РФ до сих пор официально не признает.

Владимир Путин

Владимир Путин

YouTube

"Но, несмотря на упомянутые обстоятельства, со дня фактического использования Вооруженных сил РФ против нашего государства как на Россию, так и на Украину начали автоматически распространяться принципы и нормы законов войны. Кроме этого, 25 ноября 2018 года является днем ​​совершения наступательного акта насилия – конвенционного нападения России на Украину у Керченского пролива. Тогда три корабля ВМС Украины, которые осуществляли переход из Черного в Азовское море, были захвачены государством-агрессором, все члены экипажей оказались во вражеском плену", – акцентировал внимание на втором показательном акте агрессии России Устименко.

Он напомнил, что в военно-морской операции со стороны РФ принимали участие:

  • три пограничных сторожевых катера (ПСКР "Соболь", "Дон", "Изумруд");

  • один катер типа "Мангуст";

  • один корвет (МПК "Суздалец");

  • один танкер (торговое судно, используемое в качестве военного объекта);

  • два вертолета Ка-52;

  • два самолета Су-25;

  • один самолет Су-30.

"Итак, с целью захвата лишь трех небольших украинских кораблей, которые мирно шли к Азовскому морю, "героическая" РФ использовала 11 своих военных объектов, являющихся безусловным признаком полноценной военной операции в море и в воздухе. Оба раза Россией были применены собственные Вооруженные силы против Вооруженных сил Украины", – отметил эксперт.

Все это, по словам Устименко, подтверждает, что Россия и Украина находятся в состоянии конвенционного (традиционного) международного вооруженного конфликта со дня начала оккупации Крыма.

"Вынужден констатировать, что мирное время в Украине явно не наступило, поскольку мир между РФ и Украиной заключен не был, Россия не прекратила оккупацию территорий в международно признанных границах Украины и оккупацию украинских морского и воздушного пространств. Также не было заключено соглашение о капитуляции одной из государств-противников", – делает вывод Устименко.

"Кроме того, неоспоримым доказательством факта существования конвенциональной войны между государствами является и то обстоятельство, что военнопленные граждане Украины до сих пор не освобождены из вражеского плена и не репатриированы, как этого требует статья 118 Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, сразу после окончания военных действий. Итак, на основании законов войны Россия юридически является официальным врагом Украины", – резюмировал он, объясняя, почему Кремль так торопится принудить Украину к капитуляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины ("Слуга народа"), глава комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко заявил, что резкое увеличение количества обстрелов на Донбассе со стороны террористов говорит о том, что президент России Владимир Путин не намерен соблюдать Минские договоренности.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Минские договоренности Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
И так 6 лет раскрывают схемы. Каждый день новая.
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Нациев Сала
Нациев Сала
Россия на вас еще и не напала, а вы о какой-то капитуляции xpюкaeтe
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