"Россия теряет позиции!" Ярый крымнашист заговорил о смене "власти" в Крыму

Российский власти планируют уволить "главу" оккупированного Крыма Сергея Аксенова и его приближенных.

Такое мнение высказал крымский блогер и ярый фанат России Александр Горный на своей странице в Facebook, обратив внимание на ситуацию на полуострове.

"Не могу всего объяснить, но есть ощущение, что Сергея Аксенова и бояр будут уходить. Вопрос как? Пошли довольно интересные разные сигналы, и не только. В Кремле видимо наступило отрезвление, Россия заметно теряет свои позиции в Крыму, а это полный провал крымской внутренней и кадровой политики", - написал он.

Сергей Аксенов Вести

"Бояре немного ошалели, да и информационная картина мира, которую они ему формируют окончательно поехала. А я предупреждал Сергей Валерьевича. Он неплохой парень, но окружил себя сказочными долбобоярами, которые уже свои поганые языки стерли", - добавил блогер.

Также он предложил назначить "главой" Крыма мэра Москвы Сергея Собянина

"Даёшь Собянина в Крым! Крыму нужны системные и глубокие изменения", - подчеркнул Горный.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главаря Крыма Аксенова поймали на покупке элитной квартиры в Москве. Он оформил на свою тещу Людмилу Добрыню апартаменты за 400 млн рублей (162 млн грн).

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