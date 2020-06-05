Россия тайно перекинула на Донбасс военных инструкторов – разведка

Тимур Григоренко Расследования 13:55, 5.06.2020 Обновлено: 14:56, 5.06.2020

Из России на территорию временно оккупированного Донбасса прибыли российские инструктора (кадровые военнослужащие ВС РФ).

Россияне попали через неконтролируемый Украиной участок границы с РФ, говорится в сводке ООС.

Отмечается, что РФ перекинула на Донбасс инструкторов для совершенствования навыков профессионального мастерства в реальных боевых условиях российских разведывательных подразделений, снайперов и групп специального назначения.

Российские наемники на Донбассе

"В начале июня через неконтролируемый украинской властью участок границы скрытно прибыли группы российских инструкторов (кадровых военнослужащих ВС РФ) для проведения инструкторско-методических занятий и учебных сборов с разведчиками, саперами, снайперами и личным составом вторых военно-учетных специальностей", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 4 июня, вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли позиции Объединенных сил.

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