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5 июня • обновлено в 14:19
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Россия тайно перекинула на Донбасс военных инструкторов – разведка

1.8т
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Из России на территорию временно оккупированного Донбасса прибыли российские инструктора (кадровые военнослужащие ВС РФ).

Россияне попали через неконтролируемый Украиной участок границы с РФ, говорится в сводке ООС.

Отмечается, что РФ перекинула на Донбасс инструкторов для совершенствования навыков профессионального мастерства в реальных боевых условиях российских разведывательных подразделений, снайперов и групп специального назначения.

Российские наемники на Донбассе

Российские наемники на Донбассе

"В начале июня через неконтролируемый украинской властью участок границы скрытно прибыли группы российских инструкторов (кадровых военнослужащих ВС РФ) для проведения инструкторско-методических занятий и учебных сборов с разведчиками, саперами, снайперами и личным составом вторых военно-учетных специальностей", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 4 июня, вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли позиции Объединенных сил.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
ООС
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