Россия тайно перебросила военную технику на Донбасс: что происходит

На Донетчине был замечен российский гумконвой с машинами военного образца.

Об этом со ссылкой на Украинскую сторону Совместного центра по координации и контроля информирует пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что в оккупированном районе Донецкой области наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали колонну из 45 грузовиков с российскими номерными знаками и надписями "Гуманитарная помощь", которая направлялась в западном направлении возле Макеевки", - подчеркнули украинские военные.

Отмечается, что 10 автомобилей в этой колонне - военного образца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские военные отчитались, что ситуация на Донбассе остается полностью контролируемой Объединенными силами. Бойцы готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке.