Россия тайно перебросила военную технику на Донбасс: что происходит

На Донетчине был замечен российский гумконвой с машинами военного образца.
Об этом со ссылкой на Украинскую сторону Совместного центра по координации и контроля информирует пресс-центр штаба ООС в Facebook.
"Украинская сторона СЦКК сообщает, что в оккупированном районе Донецкой области наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали колонну из 45 грузовиков с российскими номерными знаками и надписями "Гуманитарная помощь", которая направлялась в западном направлении возле Макеевки", - подчеркнули украинские военные.
Отмечается, что 10 автомобилей в этой колонне - военного образца.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские военные отчитались, что ситуация на Донбассе остается полностью контролируемой Объединенными силами. Бойцы готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке.
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