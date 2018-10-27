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Россия тайно перебросила военную технику на Донбасс: что происходит

5.4тЧитать материал на украинском

На Донетчине был замечен российский гумконвой с машинами военного образца.

Об этом со ссылкой на Украинскую сторону Совместного центра по координации и контроля информирует пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что в оккупированном районе Донецкой области наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали колонну из 45 грузовиков с российскими номерными знаками и надписями "Гуманитарная помощь", которая направлялась в западном направлении возле Макеевки", - подчеркнули украинские военные.

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Отмечается, что 10 автомобилей в этой колонне - военного образца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские военные отчитались, что ситуация на Донбассе остается полностью контролируемой Объединенными силами. Бойцы готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиГуманитарный конвой России
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
В России давно уже не осталось военной техники. Вся уже на Донбассе.
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