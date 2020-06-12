Россия тайно перебросила на Донбасс технику и оружие – ОБСЕ

ОБСЕ зафиксировала на Донбассе очередные нарушения со стороны оккупантов. Среди прочего она заметила и тайное перебрасывание Россией через неконтролируемые участки границы военной техники и оружия.

Об этом сообщили на официальной странице штаба ООС в Facebook. Также отмечается, что на временно оккупированную территорию востока Украины прибывает и личный состав армии страны-агрессора.

"Чтобы скрыть перемещение оккупационных сил и средств и проехать незамеченным для представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, враг использует грунтовые дороги, минуя официальные пункты пропуска", – говорится в сообщении.

Кроме того, наблюдатели постоянно фиксируют нарушение действующих договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения. Также наблюдается обустройство фортификационных сооружений и минирование территории возле участков разведения и жилых кварталов, что подвергает опасности мирных граждан Донбасса.

Россия перебросила технику на Донбасс "24 канал"

В штабе ООС также рассказали, что недавно беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал не менее 30 тентованных грузовиков, въехавших со стороны Российской Федерации на временно неподконтрольную правительству Украины территорию, минуя официальные пункты пропуска.

Во время дальнейшего наблюдательного полета БПЛА Миссии было замечено более 70 грузовиков военного типа, ремонтно-эвакуационные машины, два танка Т-64 и два бронетранспортера БТР-80, которые были размещены в оккупированном Луганске. Также вблизи жилого района в городе Харцызск обнаружен зенитный ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10".

"Российские оккупанты продолжают использовать мирных жителей Донбасса в качестве живого щита, обустраивая фортификационные сооружения в жилых кварталах Горловки. В городе недавно обнаружены вырытые две новые траншеи и построенные защитные сооружения. Кроме того, в окрестностях населенного пункта Широкая Балка было зафиксировано примерно 590 противотанковых мин", – сообщили в сводке.

Все эти факты, по словам защитников, свидетельствуют, что российские захватчики и в дальнейшем демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенно игнорируют взятые на себя обязательства в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы.

"Своими действиями они подтверждают стремление к дальнейшему обострению конфликта, увеличивая количество вооружения и военной техники в непосредственной близости от линии соприкосновения, чем подвергают опасности мирных жителей в оккупированных ими населенных пунктах", – подытожили в штабе ОСС.

Как писал OBOZREVATEL: