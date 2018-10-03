"Россия стянула войска на границу с Украиной": Турчинов заявил об угрозе вторжения

Россия предпринимает попытки развернуть дополнительные военные силы возле границы с Украиной.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов в среду, 3 октября, во время брифинга в Харькове, передает "Интерфакс-Украина".

"Вдоль украинской границы мы можем наблюдать активные попытки развернуть дополнительные военные подразделения, и по количеству они уже сопоставимы с теми, которые были в 2014 году, когда Госдума принимала решение о введении войск", – сказал он.

По словам Турчинова, новые подразделения, которые РФ разворачивает на границе – "не только демонстрация силы".

"Они могут быть использованы для ведения активных боевых действий. Мы должны это понимать, и быть к этому готовы", – подчеркнул секретарь СНБО.

При этом он сообщил, что украинская армия получила модернизированные танки Т-80 и Т-64БВ, БТР-4 нового поколения, а также военную грузовую технику.

“Так с начала года украинскими предприятиями в соответствии с государственным оборонным заказом было произведено и модернизировано более 2000 единиц вооружения и военной техники. Важно, что развитие ОПК — это укрепление обороноспособности и экономики государства и создание новых рабочих мест”, - сказано в сообщении СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат Госдумы РФ призвал официально ввести войска на Донбасс.