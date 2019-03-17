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Россия стянула военный эшелон на границу с Украиной: появилось видео

3.4тЧитать материал на украинском

В России сняли на видео множество военной техники, которая направляется в Украину.

Ролик появился на странице в Facebook офицера ВСУ Анатолия Штефана (Штирлица). Отмечается, что кадры были сделаны 16 марта.

"Блуждающий военный эшелон с тяжелым вооружением. Скорее всего, очередная ротация в военторге или на шахтах Донбасса", — написал украинский военный в посте.

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Россия стянула военный эшелон на границу с Украиной: появилось видео

Скрин видео

Отметим, ранее подобное видео сняли в Ростовской области России. Автор ролика рассказал, что заметил людей в форме и вооружение в селе Покровское, вблизи украинской границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что оккупанты завезли в Крым военную технику из Сирии.

Блогер Лариса Волошина рассказала, что Россия планомерно превращает оккупированный Крым в свою военную базу, попутно уничтожая туристический потенциал полуострова.

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Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.

Темы
Российская военная угрозаРоссийско-украинский конфликтвооружения
Персона
Анатолий Штефан
Место
Россия
Теги
военная техникаУкраинавидео
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Підарки мокшанські🐐🐓. Будете не один рік за це все платити. Як німці за Гітлера,так само ви за путлера. Тупа москальська біомаса цього поки що не розуміє.
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Вивсьоврьотє,🐐іхтамнєт.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Вот и гадайте нацисты тупорылые)))
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Михайлов Александр, а чего гадать? Целься, огонь, и остается только отравить на переплавку.
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