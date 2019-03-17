Россия стянула военный эшелон на границу с Украиной: появилось видео

В России сняли на видео множество военной техники, которая направляется в Украину.

Ролик появился на странице в Facebook офицера ВСУ Анатолия Штефана (Штирлица). Отмечается, что кадры были сделаны 16 марта.

"Блуждающий военный эшелон с тяжелым вооружением. Скорее всего, очередная ротация в военторге или на шахтах Донбасса", — написал украинский военный в посте.

Скрин видео

Отметим, ранее подобное видео сняли в Ростовской области России. Автор ролика рассказал, что заметил людей в форме и вооружение в селе Покровское, вблизи украинской границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что оккупанты завезли в Крым военную технику из Сирии.

Блогер Лариса Волошина рассказала, что Россия планомерно превращает оккупированный Крым в свою военную базу, попутно уничтожая туристический потенциал полуострова.

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