Россия стянула военную технику на Донбасс – разведка

Несмотря на достигнутое перемирие, российские террористы принялись активно стягивать на временно оккупированную территорию Донбасса военную технику.

Как установило Главное управление разведки, таким образом командование оперативной группировки войск РФ наращивает боеспособность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. Об этом сообщили в пресс-центре Минобороны Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Через неконтролируемые Украиной участки границы Россия продолжает поставлять на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику и имущество военного назначения. Так, в течение последних двух недель в соединения и части российских оккупационных войск доставлено около 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса", – говорится в сообщении.

Кроме того, отдельными грузовиками с территории России на восток Украины завезена очередная партия беспилотных летательных аппаратов, оснащенных современными системами видеонаблюдения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в июле разведка установила, что страна-агрессор отправила на восток Украины новые диверсионно-разведывательные и снайперские группы.

Они были укомплектованы кадровыми российскими военнослужащими, которые прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа ВС РФ.

В августе российские террористы на Донбассе, несмотря на договоренности о перемирии, продолжили подлые вооруженные провокации.

В частности, их заметили за минированием территории, что в конечном итоге привело к травмированию мирного жителя.

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