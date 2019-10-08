Два эшелона в боевой готовности: Россия стянула войска к границам Украины

Россия разместила два эшелона военной техники у станции Каменская Ростовской области, за 20 километров до границы с Украиной.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил, блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). Он ссылается на сообщения россиян в соцсети.

Иллюстрация. Российская военная техника Народна правда

"Два эшелона военной техники стоят уже две недели, в боевой готовности и ждут какую-то провокацию. Интересно какую, или сами ее сделают? У российских военных даже телефоны изъяли", – написал он.

facebook.com/ukrop.bc

facebook.com/ukrop.bc

facebook.com/ukrop.bc

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" засветили тяжелую военную технику, полученную от России.

В июле в сети появилось множество публикаций о том, что Россия стягивает к границе Украины военную технику старого образца. Вооружение имеет признаки длительного хранения на складах.

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