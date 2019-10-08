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8 октября • обновлено в 23:36
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Два эшелона в боевой готовности: Россия стянула войска к границам Украины

3.1т Читать материал на украинском

Россия разместила два эшелона военной техники у станции Каменская Ростовской области, за 20 километров до границы с Украиной.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил, блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). Он ссылается на сообщения россиян в соцсети.

Иллюстрация. Российская военная техника

Иллюстрация. Российская военная техника

Народна правда

"Два эшелона военной техники стоят уже две недели, в боевой готовности и ждут какую-то провокацию. Интересно какую, или сами ее сделают? У российских военных даже телефоны изъяли", – написал он.

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Два эшелона в боевой готовности: Россия стянула войска к границам Украины

facebook.com/ukrop.bc

Два эшелона в боевой готовности: Россия стянула войска к границам Украины

facebook.com/ukrop.bc

Два эшелона в боевой готовности: Россия стянула войска к границам Украины

facebook.com/ukrop.bc

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" засветили тяжелую военную технику, полученную от России.

В июле в сети появилось множество публикаций о том, что Россия стягивает к границе Украины военную технику старого образца. Вооружение имеет признаки длительного хранения на складах.

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Темы
Российско-украинский конфликт Российская военная угроза
Персона
Анатолий Штефан
Место
Россия
Теги
военная техника фотографии
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