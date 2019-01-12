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Россия стянула в Крым военных и технику: что происходит

1.8тЧитать материал на украинском

Российские Вооруженные силы начали военные учения на одном из полигонов аннексированного Крыма.

Как пишет пресс-служба Южного военного округа ВС РФ, задействованы артиллерия и беспилотники.

"Экипажи самоходных артиллерийских установок, расчеты гаубичной артиллерии и минометные подразделения отрабатывают действия по приготовлению артиллерийских установок к бою и подготовке к стрельбе, сдают нормативы по инженерному оборудованию, маскировке и смене огневых позиций", - говорится в сообщении.

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В целом в учениях принимают участие свыше 300 военнослужащих и более 20 единиц техники, среди которой самоходные артиллерийские установки "Нона-С", самоходные гаубицы "Гвоздика", а также минометы "Поднос" и "Сани".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Россия резко увеличила количество вооружения на границе с Украиной, в Крыму и на оккупированных частях Донбасса. Так, количество танков за период с сентября по декабрь прошлого года выросла почти в три раза.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Россия - страна-агрессор
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Хочешь мира, готовься к войне.
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Сесюнин Евгений
Сесюнин Евгений
Ничего!
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