Россия стянула в Крым военных и технику: что происходит

Российские Вооруженные силы начали военные учения на одном из полигонов аннексированного Крыма.
Как пишет пресс-служба Южного военного округа ВС РФ, задействованы артиллерия и беспилотники.
"Экипажи самоходных артиллерийских установок, расчеты гаубичной артиллерии и минометные подразделения отрабатывают действия по приготовлению артиллерийских установок к бою и подготовке к стрельбе, сдают нормативы по инженерному оборудованию, маскировке и смене огневых позиций", - говорится в сообщении.
В целом в учениях принимают участие свыше 300 военнослужащих и более 20 единиц техники, среди которой самоходные артиллерийские установки "Нона-С", самоходные гаубицы "Гвоздика", а также минометы "Поднос" и "Сани".
Как сообщал OBOZREVATEL, Россия резко увеличила количество вооружения на границе с Украиной, в Крыму и на оккупированных частях Донбасса. Так, количество танков за период с сентября по декабрь прошлого года выросла почти в три раза.
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