Россия стянула технику на Донбасс: Объединенные силы назвали места концентрации оккупантов

В нарушение Минских договоренностей террористы вооруженных формирований РФ продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение и наращивать свой боевой потенциал на временно неподконтрольной территории Украины.

В частности, по информации СММ ОБСЕ, в районе населенного пункта Новоамвросиевское был подтвержден факт расположения 4 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", а западнее Луганска в районе населенного пункта Первомайск выявлено расположение 30 единиц бронетранспортеров (MТЛБ), на десяти из которых были установлены зенитные установки (ЗУ-23).

В то же время на временно неподконтрольной территории Донецкой области, по результатам проведенной верификации мест хранения отведенной техники, наблюдатели Миссии обнаружили отсутствие 6 единиц буксируемых гаубиц калибра 152 мм "Мста-Б", 9 единиц самоходных гаубиц 122 калибра "Гвоздика".

Кроме того, по имеющейся информации, недалеко от границы с РФ, в районе населенного пункта Мариновка, обнаружено перемещение к линии соприкосновения колонны вражеской техники и вооружения - около 15 единиц РСЗО "Град", более 10 танков различной модификации и несколько единиц бронированной техники другого назначения.

Украинская сторона СЦКК отмечает: подобные действия со стороны оккупационной администрации Российской Федерации следует расценивать как очередной этап подготовки средств огневого поражения к ее применению по позициям Вооруженных Сил Украины, и по мирному населению Донбасса в нарушение Минских договоренностей. Это также свидетельствует об их полной заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и явном нежелании соблюдать требования актов международного права, Минских договоренностей по отводу тяжелой техники и вооружения от линии соприкосновения сторон в обозначенные места хранения.

"Украинская сторона СЦКК очередной раз подчеркивает: такие действия со стороны пророссийских наемников создают опасность для жизни и здоровья мирных граждан, нормального функционирования предприятий и инфраструктуры Донбасса", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 4 июня, подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику. В результате террористы "Л/ДНР" понесли потери - двое убитых и шестеро раненых, передает пресс-центр ООС. Украинские военные за сутки не пострадали.

Поздно вечером 4 июня на Донбассе разгорелся серьезный бой. Взрывы были слышны в районе Донецкой фильтровальной станции. О разрушениях и пострадавших пока неизвестно.