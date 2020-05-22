Россия стянула на Донбасс танки и артиллерию – штаб ООС

Российские оккупанты и их наемники на Донбассе продолжают нарушать Минские договоренности и активно стягивают тяжелое вооружение поближе к линии разграничения.

Об этом сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook со ссылкой на данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 20 мая. Отмечается, что во время наблюдательного полета беспилотного летательного аппарата Миссии на временно неподконтрольных Украине территориях было зафиксировано:

на полигоне вблизи населенного пункта Новоселовка Донецкой области – пять танков Т-72 и три 122 мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздикаˮ.

Неподалеку жилых домов в поселке Комиссаровка Луганской области – шесть гаубиц 2С1 "Гвоздикаˮ.

К тому же, захватчики, нарушая линии отвода тяжелого вооружения, сознательно размещают вооружение и военную технику в жилых кварталах, тем самым подвергая опасности мирных жителей.

Кроме этого, на неподконтрольных правительству Украины территориях на участке разведения в районе Золотого, было обнаружено 20 противотанковых мин ТМ-62, оцененных как часть большего минного поля из около 500 противотанковых мин вооруженных формирований РФ.

Танки России на Донбассе informnapalm.org

Подобный факт нарушения действующих договоренностей произошел и вблизи участка разведения в районе населенного пункта Петровское, где было замечено 76 противотанковых мин.

Вместе с тем, оккупационные войска систематически препятствуют деятельности СММ ОБСЕ. Так, возле моста у Станицы Луганской, ссылаясь на противодействие распространению COVID-19 вооруженные российские оккупанты снова не пропустили патруль Миссии. С начала 2020 года зафиксировано уже более 430 подобных случаев.

"Российские оккупанты своими действиями продолжают демонстрировать устойчивое нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенно пренебрегают взятыми на себя обязательствами в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон", – сделали вывод в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированной Макеевке Донецкой области террористы "ДНР" из группировки "Восток" обустроили военную базу прямо среди жилых домов. В частности, аэроразведка заметила там миномет "Василек" и пушку "Рапира".