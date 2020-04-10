Россия стянула на Донбасс артиллерию, прикрываясь карантином

Российские оккупанты на Донбассе решили воспользоваться карантином и нарастить количество тяжелой артиллерии возле линии разграничения.

О таких нарушениях террористов стало известно Главному управлению разведки, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

В частности, ограничение передвижения транспорта (в том числе для групп специальной мониторинговой миссии ОБСЕ) оккупанты используют для сокрытия нарушений Минских договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения.

Российские "Грады" "Военное обозрение"

Так, на отдельных направлениях замечено выдвижение противником на ранее подготовленные огневые позиции более 20 единиц тяжелого вооружения, включая 122-мм гаубицы.

Кроме того, в районах населенных пунктов, с нарушением расстояний отвода тяжелого вооружения, противник продолжает удерживать 122-мм реактивные системы залпового огня "Град".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разведка узнала о том, что российские захватчики на временно оккупированных территориях Донбасса скрывают рост количества заболеваний коронавирусом. Более того, они угрожают медикам тюрьмой за разглашение реальной информации об эпидемиологической обстановке в ОРДЛО.