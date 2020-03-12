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12 марта • обновлено в 16:00
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Россия стянула на Донбасс армаду танков и артиллерии – ОБСЕ

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Российские оккупанты на Донбассе в начале марта усилили свои позиции множеством тяжелого вооружения, среди которого – десятки танков, гаубиц, реактивных систем залпового огня, минометов и других средств поражения.

Это подтверждает отчет СММ ОБСЕ от 11 марта, сообщается на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, 7 марта БПЛА дальнего радиуса действия на территории бывшего аэропорта около населенного пункта Победное (19 км к югу от Луганска) зафиксировал:

  • две самоходные гаубицы (2С3 "Акация", 122 мм – одна единица, 2С1 "Гвоздика", 152 мм – одна единица);

  • три буксируемые гаубицы (2А65 "Мста-Б", 152 мм – одна единица, Д-30А "Лягушка", 122 мм – одна единица, Д-20, 152 мм – одна единица);

  • одну реактивную систему залпового огня (9К51, БМ- 21 "Град", 122 мм) и одну противотанковую пушку (МТ-12 "Рапира", 100 мм).

Танки России на Донбассе

Танки России на Донбассе

"Корреспондент"

В штабе ООС уточнили, что все перечисленное вооружение было размещено с нарушением линий отвода. Кроме того, в тот же день, 7 марта, БПЛА дальнего радиуса действия зафиксировал на территории бывшего аэропорта около населенного пункта Победное еще одно скопление техники:

  • два миномета (2Б11 "Сани", 120 мм – одна единица, 2Б14 "Поднос", 82 мм – одна единица);

  • один буксируемый миномет (2Б9 "Василек", 82 мм);

  • один зенитный ракетный комплекс (9К35 "Стрела-10").

А на территории объекта у населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска) зафиксированы 20 буксируемых гаубиц (2А65 "Мста- Б", 152 мм – одна единица, неустановленного типа – 19 единиц).

Также 6 марта мини-БПЛА СММ ОБСЕ на полигоне у населенного пункта Терновое (57 км к востоку от Донецка) зафиксировал скопление танков (T-72 – 17 единиц, T-64 – 18 единиц). Указанное вооружение было размещено по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

В целом с начала Операции Объединенных сил (30 апреля 2018 года) СММ ОБСЕ зафиксировала более 2,5 тысяч фактов размещения вооруженными формированиями РФ средств огневого поражения с нарушением линий отвода и обнаружила около 5000 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода, а также больше 14 000 единиц вооружения, размещенных по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ГУР Минобороны узнало, что российско-оккупационные войска на Донбассе подготовили к немедленному применению в случае соответствующей команды на линии соприкосновения боевые танки, артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
ОБСЕ
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Армада танков....а вообще автор знает что такое танк?
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1
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А где 1000 российских танков о которых в Европе говорил порошенко?
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2
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Евгений Зеленский, Ааааа, не дай Бог разозлить украинскую армию)))))
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2
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Захаров Дмитрий, а их кипорхи уничтожили. Одной пулей. Насквозь...
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
эй зе и сивуха, это какцапня готовятся к вашей "платформе примирення"...
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