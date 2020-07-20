Россия стянет к границам Украины 120 тысяч военных и 500 танков, – разведчик

Активная подготовка Российской Федерации к военным учениям "Кавказ-2020", которые запланированы на сентябрь этого года, может представлять серьезную угрозу Украине.

Свидетельством тому является в том числе наращивание Россией техники, а также последнее обострение ситуации на Донбассе. Таким мнением в интервью "Сегодня" поделился представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий.

"Во время них отрабатываются все вопросы, связанные с использованием группировок войск на стратегических направлениях: разворачивание системы управления, проверка боевой и мобилизационной готовности, отработка войсками различных навыков на полигонах в рамках отдельных тактических эпизодов. Свои задания выполняют артиллерия, танковые подразделения, ПВО, авиация и другие. Это комплекс мероприятий, который предусматривает отработку всех элементов боевого взаимодействия", – пояснил он планы российского командования по проведению учений "Кавказ-2020".

Скибицкий отмечает, что сейчас Россия готовится к специальным учениям, когда разного рода войска будут отрабатывать свои задания. Так, десантные войска – переброску и высадку десантов на незнакомые территории, инженерные подразделения – наведение различных переправ через водные преграды и обеспечение передвижения войск, а противовоздушная оборона – организацию единой системы ПВО на поле боя и прикрытие стратегических объектов. Эти учения, напомнил разведчик, как правило происходят в течение июля-августа.

Как говорит представитель ГУР Минобороны, активная фаза учений "Кавказ-2020" запланирована на 21-26 сентября. Основные полигоны, которые будут задействованы Россией, находятся в Южном военном округе (к нему, напомним, РФ относит и аннексированный Крым. – Ред.). При этом украинская разведка отмечает, что после 2014 года масштабность и размах стратегических учений в РФ начали расти. Вызов для Украины состоит в том, что учения российских войск, которые запланированы в этот летне-осенний период, будут проходить вблизи ее границ.

"С началом активной фазы численность войск составит около 120 тыс. военнослужащих, 3 тыс. боевых бронированных машин, из них не меньше 500 танков, 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок. Это и есть та угроза, которая четко прописана в Военной доктрине Украины", – подчеркнул Скибицкий.

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