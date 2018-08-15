Россия спровоцировала НАТО в Черном море: в небо подняли истребители

Военно-воздушные силы Великобритании в небе над Черным морем вблизи границ НАТО перехватили шесть тактических бомбардировщиков России Су-24.

Как передает "Интерфакс", на перехват российским бомбардировщикам в понедельник, 13 августа, вылетали дислоцированные в Румынии истребители Eurofighter Typhoon британских ВВС.

При приближении истребителей самолеты военно-воздушных сил России повернули в сторону Крымского полуострова. Королевские ВВС Великобритании также отметили повышенную активность российской военной авиации в этом районе в ночь накануне перехвата.

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Всего на румынской авиабазе "Михаил Когелничану" дислоцированы четыре британских Typhoon. Сколько из истребителей приняли участие в перехвате, не уточняется.

Как писал OBOZREVATEL, недавно военные самолеты России ворвались в Южную Корею.