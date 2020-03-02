Российская Федерация наращивает группировку войск вблизи границы с Украиной. На сегодняшний день завершается формирование двух новых армий и армейского корпуса.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, речь идет о 20-й армии (штаб в Воронеже) и 8-й армии (Новочеркасск), а также о 22-м армейском корпусе с дислокацией на временно оккупированном Крымском полуострове.

Российские оккупанты на территории Крыма

Уже практически сформированы основные боевые части и идет формирование подразделений обеспечения. "Достижение оперативных возможностей армий ожидается до конца 2021 года", – добавил представитель ГУР.

Полностью интервью можно прочитать тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия направила к берегам Сирии два фрегата Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" на борту.

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