Главная Новости
2 марта • обновлено в 21:07
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Россия создает новые армии: в ГУР рассказали об угрозе Украине

2.6т
Читать материал на украинском

Российская Федерация наращивает группировку войск вблизи границы с Украиной. На сегодняшний день завершается формирование двух новых армий и армейского корпуса.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, речь идет о 20-й армии (штаб в Воронеже) и 8-й армии (Новочеркасск), а также о 22-м армейском корпусе с дислокацией на временно оккупированном Крымском полуострове.

Российские оккупанты на территории Крыма

Российские оккупанты на территории Крыма

Уже практически сформированы основные боевые части и идет формирование подразделений обеспечения. "Достижение оперативных возможностей армий ожидается до конца 2021 года", – добавил представитель ГУР.

Полностью интервью можно прочитать тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия направила к берегам Сирии два фрегата Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" на борту.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Персона
Вадим Скибицкий
Место
Украина
Теги
Главное управление разведки Министерство обороны Украины Россия - страна-агрессор
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
13
2
Смешно
1
Интересно
8
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Русинов Алексей
Русинов Алексей
Из той же серии"Путин завтра нападет" Не надоело ждать?!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги