Россия собралась сорвать учения НАТО в Азовском море

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ не пропустит корабли НАТО через Керченский пролив для участия в совместных с Украиной учениях в Азовском море.

"Сейчас Украина хочет зазвать натовские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море", - сказал министр в интервью RT France, Paris Match и Le Figaro, передает "Интерфакс".

"Но они этого хотят, и им в этом активно потакают", - добавил он.

Также Лавров заявил, что действия НАТО у российских границ носят провокационный характер.

"Накопление вооружений на наших границах, настрой на модернизацию транспортной инфраструктуры в Европе с тем, чтобы американским тяжелым вооружениям и, наверное, вооружениям других стран, НАТО было легче выбирать наши границы, - откровенно провокационные учения, не наши с Китаем посреди Сибири, а в Украине, в Грузии и в Черном море", - сказал он.

Напомним, что 12 октября президент Украины Петр Порошенко ввел в действие указ СНБО, который именуется "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Kepчeнcком проливе". Решение Совета почти полностью защищено государственной тайной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина провела стрельбы в Азовском море.