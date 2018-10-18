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Россия собралась сорвать учения НАТО в Азовском море

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ не пропустит корабли НАТО через Керченский пролив для участия в совместных с Украиной учениях в Азовском море.

"Сейчас Украина хочет зазвать натовские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море", - сказал министр в интервью RT France, Paris Match и Le Figaro, передает "Интерфакс".

"Но они этого хотят, и им в этом активно потакают", - добавил он.

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Также Лавров заявил, что действия НАТО у российских границ носят провокационный характер.

"Накопление вооружений на наших границах, настрой на модернизацию транспортной инфраструктуры в Европе с тем, чтобы американским тяжелым вооружениям и, наверное, вооружениям других стран, НАТО было легче выбирать наши границы, - откровенно провокационные учения, не наши с Китаем посреди Сибири, а в Украине, в Грузии и в Черном море", - сказал он.

Напомним, что 12 октября президент Украины Петр Порошенко ввел в действие указ СНБО, который именуется "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Kepчeнcком проливе". Решение Совета почти полностью защищено государственной тайной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина провела стрельбы в Азовском море.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтХолодная война между Западом и Россией
Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
Объект
НАТО
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Кихот Дон
Кихот Дон
ебать эти ущербные кацапы пидары лохи отсосные. здохните от своей зависти и жадности со своим пуциком недомерком и этим лавриком старым унитазником
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Опять хахол чюбатые рот открывает.пора петуха накол сожать
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
С пидорами рагульскими ученья проводить нельзя,они летуна пиндосского убили,а если лодку какую амерскую умудрятся по железке завезти они и ее утопят,а если Румыны будут участвовать,то те сами утонут нахуй,какая свиноферма такие и союзники.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Слава Украине Женьок, Слабовато говоришь?Попробуй как доктор прописывал,холодный огурец в дупу,не могу судить о пидорских привычках но попробуй,может потуже будет.
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