Призыв крымчан в армию Путина: Чубаров рассказал, как спастись

Чтобы защитить своих детей от военного призыва, который намерена организовать Россия в Крыму, местным жителям советуют вывозить их на материковую Украину.

Об этом в эфире ObozTV рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Согласно данным СМИ, Россия намерена призвать в Крыму 2500 юношей.

"Многие люди стараются избегать такого "призыва" и родители этих детей направляют юношей на материковую Украину или в другие страны. Но, к сожалению, такая возможность есть не у всех. Мы можем в таком случае советовать только одно, – чтобы эти люди искали способы избегать военной службы в российской армии и спасали своих детей от этого. Есть различные средства, люди на местах знают. Некоторым удается этого избегать и оставаясь в Крыму", – сказал он.

За годы российской аннексии Крыма, этот "кремлевский военный каток" прошли 15 000 крымских юношей, уточнил Чубаров.

"Здесь нечему удивляться. Россия считает захваченную ею украинскую территорию своей, она ведет себя как страна оккупант и обязывает всех людей и граждан Украины, которые живут на оккупированной территории выполнять кремлевские законы. У них есть постановление о досрочной службе РФ и Москва его незаконно внедряет в оккупированном Крыму", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Согласно распоряжению, с 1 апреля по 15 июля на военную службу будет осуществлен призыв россиян в возрасте от 18 до 27 лет. Ряды армии пополнят 135 тысяч человек.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!