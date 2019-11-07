Убитые и раненые: Россия снова понесла потери на Донбассе

Российско-оккупационные войска потеряли на Донбассе четырех бойцов за 6 ноября. Из них безвозвратно – одного человека.
Такую статистику опубликовал на странице своего блога в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).
По его словам, защитникам Украины удалось ликвидировать террориста из 1 армейского корпуса оккупантов (9 ОМСП).
Потери России на Донбассе
"Информационное сопротивление"
Санитарные потери российских захватчиков составили три человека – в 1 армейском корпусе РФ (один террорист из 9 ОМСП и один из 100 ОМСБр) и во 2 армейском корпусе РФ (один боевик из 2 ОМСБр).
"Верьте в воинов! Верьте в Вооруженные силы Украины!" – подытожил Штефан.
Как сообщал OBOZREVATEL:
с 29 октября по 5 ноября потери российских оккупантов на Донбассе составили шесть человек только по подтвержденным данным.
Конкретно 5 ноября террористы лишились семи человек, двое из них были ликвидированы безвозвратно.
В ООС сообщили, что в последнее время террористы "Л/ДНР" неохотно вступают в бои и их насильно выгоняют на поле боя, как штрафбатовцев.
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