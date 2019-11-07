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7 ноября • обновлено в 10:53
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Убитые и раненые: Россия снова понесла потери на Донбассе

1.7т Читать материал на украинском

Российско-оккупационные войска потеряли на Донбассе четырех бойцов за 6 ноября. Из них безвозвратно – одного человека.

Такую статистику опубликовал на странице своего блога в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

По его словам, защитникам Украины удалось ликвидировать террориста из 1 армейского корпуса оккупантов (9 ОМСП).

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Потери России на Донбассе

Потери России на Донбассе

"Информационное сопротивление"

Санитарные потери российских захватчиков составили три человека – в 1 армейском корпусе РФ (один террорист из 9 ОМСП и один из 100 ОМСБр) и во 2 армейском корпусе РФ (один боевик из 2 ОМСБр).

"Верьте в воинов! Верьте в Вооруженные силы Украины!" – подытожил Штефан.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
ДНР
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П А
П А
Шот гробики какие-то длинные, на весь кузов... Ихтамнетов брикетами паковали?
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1
П А
П А
П А, и утилизация налажена - стяжечки для гробиков, кран ...
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1
фил филька
фил филька
россия понесла потери: убит один украинец.
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2
1
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Верьте в воинов! Верьте в Вооруженные силы Украины! Шлите деньги на счёт в Приват-банке!
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