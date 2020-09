Россия сдала Украине второго киллера. Кто убил экс-командира спецназа ГУР и в чем сенсация. Эксклюзив

Экстрадиция в Украину соучастника убийства экс-командира группы 3-го полка спецназа ГУР МОУ Ивана Мамчура стала сенсацией. Дело в том, что "главный" киллер сразу после задержания признался, что был завербован спецслужбами РФ. Его же сообщник на протяжении нескольких лет прятался в России.

Кого именно выдали российские власти и о странностях в деле об убийстве Мамчура – читайте в материале OBOZREVATEL.

ЧП произошло в Ривне 16 сентября 2016 года. В подъезде многоэтажки на улице Видинской было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями, а рядом – пистолет с глушителем и восемь гильз. Убитым оказался начальник инженерно-технического отдела следственного изолятора, 37-летний майор Иван Мамчур. Такой показательный расстрел шокировал местных жителей.

Как рассказал собеседник OBOZREVATEL в правоохранительных органах, сначала не были ясны мотивы этого убийства.

"Убийство Мамчура изначально восприняли, как какую-то чудовищную ошибку. Ну, кто ТАК убивал бы обычного сотрудника СИЗО? Потом уже выяснилось, что все намного сложнее. Не случайность, не ошибка, а спланированное преступление – заказное убийство. Причем с участием спецслужб "соседей"", – рассказал один из правоохранителей.

Выяснилось, что Иван Мамчур принимал участие в Антитеррористической операции на Донбассе. Потом появилась информация о возможной причастности спецназовца к успешным операциям против российских военных во время боевых действий в Грузии. Тогда Иван Мамчур был командиром группы 3-го полка спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины (официально ведомство не подтвердило эту информацию – Ред.).

Киллерами оказались жители Мариуполя Донецкой области Олег Смородинов и Константин Иванов. Смородинов выпустил в Мамчура несколько пуль, а затем стал бить пистолетом по голове... В это время Иванов контролировал ситуацию на улице.

После выполнения "заказа" исполнители сбежали в Москву, где получили вознаграждение: две тысячи долларов и 300 тысяч российских рублей. Такой оказалась цена жизни человека.

Олег Смородинов – этнический россиянин, который переехал в Украину в подростковом возрасте. Служил на флоте, окончил Донецкий юридический институт МВД и несколько лет работал следователем. Был судим и отсидел несколько лет за взяточничество и вымогательство. Плотно "взаимодействовал" с криминалитетом – в частности, переправлял женщин из Украины в Москву для занятия проституцией.

Более того, Смородинов воевал против Украины на Донбассе, а после ранения в 2015 году переехал в Москву. Как признался сам киллер, как раз в то время он и вышел на кураторов из ФСБ. Их контакты ему передали представители ЧВК Вагнера, с которыми он познакомился на оружейной выставке. Смородинов хотел поехать в Сирию, чтобы "честно сражаться и зарабатывать деньги", однако в российской спецслужбе ему предложили другую "работу".

В апреле 2016 года во время встречи в кафе торгового центра "Венский дом" неподалеку от здания ФСБ на Лубянке Смородинову передали список военнослужащих ВСУ и сотрудников оборонного комплекса Украины: в Кременчуге, Шепетовке, Пустомытах, Ривне, Кривом Роге и Харькове. Смородинов должен был установить местонахождение этих людей, где они работают, круг знакомств и т.д.

Как рассказывал киллер в суде, по выполнению каждого задания он возвращался в Россию, составлял детальный отчет и передавал его на диске куратору. В июле 2016 года Смородинову поставили задачу наблюдать за Иваном Мамчуром, а затем – устранить. Напарник – Константин Иванов – привез Смородинову оружие: два пистолета.

Мамчур жил в Ривне на шестом этаже многоэтажки, Смородинов поселился в том же доме на первом, чтобы вести наблюдение. В сентябре Иван Мамчур был убит и киллеры уехали в Москву.

Олега Смородинова задержали через два месяца после убийства, в ноябре 2016 года, на украинско-российской границе в Харьковской области, когда тот возвращался в Украину.

В интервью The New York Times в 2019 году он рассказал, что причиной убийства Мамчура была месть властей РФ за якобы участие в войне 2008 года на стороне Грузии.

Киллер Олег Смородинов в суде. Фото: Joseph Sywenkyj for The New York Times