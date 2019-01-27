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''Россия – самая лживая страна'': заявление украинского ребенка впечатлило сеть

1.4тЧитать материал на украинском

Журналист Александр Тверской поделился разговором с 10-летним украинцем об его отношении к России, которое впечатлило пользователей сети.

На вопрос, а почему ты не любишь Россию, он ответил: "Потому что она устроила войну и отбирает наши земли и территории. Россия - самая лживая страна в мире".

"Устами младенца. Вот чем больше таких детей будет в Украине, тем крепче будет ее безопасность и надежнее будущее. Нет, россияне, вам такой народ никогда не сломить. Зубы обломаете", - написал журналист в Facebook.

Комментаторы его полностью поддержали и высказали свое негативное отношение к России.

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"Это ужасно, но это так. Я когда прихожу на кладбище и вижу аллею из погибших ребят, которая растет, понимаю, что уже никогда", "Моему внуку 5 лет, ходит в детский сад, а вечерами из конструктора строит танки и гордится, что из пяти все разгромил российские, а украинских осталось два сильных", "А говорили России. Не трогай Украину... Заработала себе врага", "Люди живут, наслаждаются жизнью, а Россия все время точит ножики", - отметили они.

''Россия – самая лживая страна'': заявление украинского ребенка впечатлило сеть

"Вот же идиоты вы, россияне. Такого врага под боком завели. Сами себе, никто вас не принуждал, и не через океаны и моря, а вот рядом. И вражда теперь будет вечно, потому что не простим и не забудем. Армию укрепим, в НАТО вступим рано или поздно, ракеты разные разместим прям на границе с вами. Воевать? Окей, мы научились уже, и еще подучимся", - добавила Алена Сергеева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВСУ ранее заявили, что Россия готовит полномасштабное нападение на Украину.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Мог бы еще свои яички пошевелить и поговорить на эту тему со своими сперматазойдами))
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
трамп агент путина! Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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