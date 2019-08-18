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"Россия с нами не воюет!" В Николаеве поймали блогера, избившего бойца АТО. Видео

7.4т Читать материал на украинском

В Николаеве полиция задержала мужчину, подозреваемого в жестком избиении ветерана АТО на Хмельнитчине.

Ранее судимый Андрей Сорокин, известный в криминальных кругах как "Малыш" и "Турик", вел активную жизнь в соцсетях и был блогером, сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области. За избиение участника боевых действий его разыскивали с 25 июля (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Ранее судимый за кражу и незаконное обращение с оружием 32-летний житель Бердичева скрывался от хмельницких правоохранителей в Николаеве", – уточнили в полиции.

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Нападение на участника АТО

Нападение на участника АТО

Скриншот видео

Задержанного отправили из Николаева в Хмельницкую область.

Как писал OBOZREVATEL, конфликт между Сорокиным и участником АТО произошел в ходе обсуждения войны на Донбассе. "Блогер" не согласился с бойцом, что на востоке Украины есть войска Путина. Он заявил, что "Россия с нами не воюет".

В ходе словесной перепалки бердичевлянин набросился с ударами на АТОшника, однако тот всячески избегал драки.

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Тема
АТО на Донбассе
Место
Украина Николаев
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