Россия решила судьбу террориста из банды Моторолы

Россия предоставила временное убежище террористу "ДНР", который воевал в банде Моторолы "Спарта", Николаю Трегубу.

О судьбе гражданина Украины, которому грозила депортация за множество нарушений миграционного законодательства, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова, передает kp.ru.

"Я очень хорошо знаю эту ситуацию. Николай Трегуб однозначно получит статус временного убежища. Потому что по нему работа заканчивается… И исходя из конкретной ситуации, я могу сказать, что у нас есть подтверждение, что Николай Трегуб действительно не может вернуться в Украину в силу своих политических убеждений", - сказала она.

Отмечается, что вечером 11 апреля стало известно, что свидетельство о предоставлении террористу убежища было оформлено и получено на руки его адвокатами.

Николай Трегуб родился в 1989 году в Жмеринке Винницкой области. В 2014-м воевал в Славянске на стороне террористов. Состоял в банде "Спарта" террориста Моторолы, был ранен в Донецком аэропорту. После лечения выехал в Россию.

Его брат был осужден в Украине на 9 лет заключения, за участие в незаконных вооруженных объединениях.

Как сообщал "Обозреватель", ранее курсант ФСБ попросил убежища в Украине.