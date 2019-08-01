Россия решила "отравить" жителей "ДНР": что известно

В Шахтерске Донецкой области фиксируется массовое пищевое отравление местных жителей консервированными продуктами.

Их передали из России в качестве "гуманитарной помощи", сообщает пресс-служба группы "Информационное сопротивление".

Как отмечают местные "санитарные службы", часть продуктов оказалась не только "низкого качества", но и просроченной.

Также "Информационное сопротивление" сообщает, что с середины июня фиксируется резкое нарастание дефицита и нехватки медицинских работников в лечебных учреждениях на временно оккупированной территории.

Жители "ДНР" Regnum

"Общий дефицит врачей, например, в "ДНР", составляет почти 6 тысяч человек, а медработников – более 7 500 человек (всего же на временно оккупированной территории на сегодняшний день продолжает трудиться не более 30-35% от необходимого количества медицинских работников). Нехватка работников обусловлена тем, что многие специалисты уехали из-за боевых действий, а увеличение набора студентов в Донецкий медуниверситет не позволяет покрыть возникшую потребность", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще одной причиной нехватки медиков является низкий уровень зарплаты. Сегодня средний оклад врача – молодого специалиста в "республике" составляет 4500 руб., среднего медработника – 3900 руб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось множество публикаций о том, что Россия стягивает к границе Украины военную технику старого образца. Вооружение имеет признаки длительного хранения на складах.

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