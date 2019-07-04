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Россия развернула войска для вторжения в Украину: в ООС сделали тревожное заявление

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Россия продолжает наращивать военные силы вдоль границы с Украиной на Харьковском направлении.

Об этом заявил заместитель командующего штаба ООС генерал-майор Богдан Бондар, передает "Громадське".

"Это и на харьковском направлении и сюда, ближе к Мариуполю. Мы видим определенное развертывания", – сказал он.

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Иллюстрация. Армия России

Иллюстрация. Армия России

The Kiev Times

По словам генерал-майора, на начальных этапах агрессии против Украины возможности оккупантов были ограничены, однако сейчас Кремлем построены места для расположения воинских частей, подразделений, полигоны, а также расширена военная инфраструктура, которая была до вторжения. Также РФ отстроила железную дорогу, которая уже не проходит через Украину.

"Они построили военную инфраструктуру, для того чтобы можно было в короткие сроки осуществить переброску сил и средств, в том числе в отдельные районы", – пояснил Бондарь.

Богдан Бондар

Богдан Бондар

Радио Свобода

Как писал OBOZREVATEL, ранее военный эксперт Олег Жданов пояснил, почему президент России Владимир Путин решил внезапно проверить боеготовность войск РФ на границе с Украиной.

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Темы
Российская военная угрозаРоссийско-украинский конфликтВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
РоссияООС
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Ещё один слабоумный эксперт.Может вы и нашего Жириновского возьмёте к себе в палату,а то вас там много,а он здесь у нас один такой ))))
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