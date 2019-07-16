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Россия разрешила выдавать свои загранпаспорта на Донбассе

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Россия разрешила выдавать свои заграничные паспорта жителям оккупированных территорий Донбасса.

Получить их смогут те, кто уже ранее оформил себе паспорта граждан Российской Федерации, сообщили в МВД РФ в ответ на запрос "РИА Новости".

"Получить заграничный паспорт вправе любой гражданин Российской Федерации, вне зависимости от его возраста, в любом подразделении по вопросам миграции, независимо от наличия регистрации по месту пребывания или месту жительства на территории Российской Федерации", – говорится в ответе.

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Выдача паспортов РФ

Выдача паспортов РФ

Скриншот

Выдача российских паспортов началась в середине июня в двух селах Ростовской области. Подавать документы желающие отказаться от гражданства Украины начали с апреля 2019-го.

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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