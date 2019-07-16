Россия разрешила выдавать свои загранпаспорта на Донбассе

Россия разрешила выдавать свои заграничные паспорта жителям оккупированных территорий Донбасса.
Получить их смогут те, кто уже ранее оформил себе паспорта граждан Российской Федерации, сообщили в МВД РФ в ответ на запрос "РИА Новости".
"Получить заграничный паспорт вправе любой гражданин Российской Федерации, вне зависимости от его возраста, в любом подразделении по вопросам миграции, независимо от наличия регистрации по месту пребывания или месту жительства на территории Российской Федерации", – говорится в ответе.
Выдача паспортов РФ
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Выдача российских паспортов началась в середине июня в двух селах Ростовской области. Подавать документы желающие отказаться от гражданства Украины начали с апреля 2019-го.
Как писал OBOZREVATEL:
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получать гражданство России.
Украина в ответ обратилась в Совбез ООН, поскольку решение России нарушает Минские договоренности.
Кабинет министров также признал недействительными паспорта России, которые выдаются на оккупированном Донбассе по указу президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, Кабмин внесет чиновников Российской Федерации, которые причастны к выдаче паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР", в санкционный список.
Украинцев, которые получили российское гражданство, могут лишить социальных выплат и пенсий.
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