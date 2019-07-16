Россия разрешила выдавать свои загранпаспорта на Донбассе

Россия разрешила выдавать свои заграничные паспорта жителям оккупированных территорий Донбасса.

Получить их смогут те, кто уже ранее оформил себе паспорта граждан Российской Федерации, сообщили в МВД РФ в ответ на запрос "РИА Новости".

"Получить заграничный паспорт вправе любой гражданин Российской Федерации, вне зависимости от его возраста, в любом подразделении по вопросам миграции, независимо от наличия регистрации по месту пребывания или месту жительства на территории Российской Федерации", – говорится в ответе.

Выдача паспортов РФ Скриншот

Выдача российских паспортов началась в середине июня в двух селах Ростовской области. Подавать документы желающие отказаться от гражданства Украины начали с апреля 2019-го.

Как писал OBOZREVATEL:

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