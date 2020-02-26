Россия разместила артиллерию в жилых кварталах на Донбассе – разведка

Российские оккупанты на Донбассе вернулись к циничной тактике обстрелов позиций Объединенных сил. Они размещают свою артиллерию в жилых кварталах.
Об этом стало известно Главному управлению разведки, сообщается на сайте Министерства обороны Украины. Защитники уточнили, что инициаторами прикрытия боевых позиций мирным населением являются представители командования российско-оккупационных войск.
"Такие действия оккупантов усилили недовольство местных жителей, ведь от детонации в результате выстрелов уничтожается их личное имущество, также происходит дополнительное минирование подступов к указанным позициям", – говорится в сводке Минобороны.
Артиллерия
"Деловая столица"
К слову, оккупанты сами становятся жертвами последней уловки. Так, 23 февраля на одном из своих минных полей подорвался военнослужащий 1 АК РФ. Однако командование оккупационных войск пытается скрыть обстоятельства инцидента и выдает гибель наемника как результат столкновения с диверсионно-разведывательной группой Объединенных сил.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее разведка сообщила, что российские оккупанты на Донбассе интенсивно начали укреплять позиции своей артиллерии и проводить учения для отработки ударов по позициям ОС.
Кроме того, захватчики оборудуют новые огневые позиции для самоходных артиллерийских установок и танков, а также создают дополнительный запас артиллерийских боеприпасов на передовой.
Также террористы начали массовые попытки проникновения ДРГ на позиции ОС.
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