Россия разместила артиллерию в жилых кварталах на Донбассе – разведка

Российские оккупанты на Донбассе вернулись к циничной тактике обстрелов позиций Объединенных сил. Они размещают свою артиллерию в жилых кварталах.

Об этом стало известно Главному управлению разведки, сообщается на сайте Министерства обороны Украины. Защитники уточнили, что инициаторами прикрытия боевых позиций мирным населением являются представители командования российско-оккупационных войск.

"Такие действия оккупантов усилили недовольство местных жителей, ведь от детонации в результате выстрелов уничтожается их личное имущество, также происходит дополнительное минирование подступов к указанным позициям", – говорится в сводке Минобороны.

Артиллерия "Деловая столица"

К слову, оккупанты сами становятся жертвами последней уловки. Так, 23 февраля на одном из своих минных полей подорвался военнослужащий 1 АК РФ. Однако командование оккупационных войск пытается скрыть обстоятельства инцидента и выдает гибель наемника как результат столкновения с диверсионно-разведывательной группой Объединенных сил.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее разведка сообщила, что российские оккупанты на Донбассе интенсивно начали укреплять позиции своей артиллерии и проводить учения для отработки ударов по позициям ОС.

Кроме того, захватчики оборудуют новые огневые позиции для самоходных артиллерийских установок и танков, а также создают дополнительный запас артиллерийских боеприпасов на передовой.

Также террористы начали массовые попытки проникновения ДРГ на позиции ОС.

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