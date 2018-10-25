Детей экстренно эвакуировали: в школе Крыма новое ЧП

Из школы №15 в аннексированном Севастополе эвакуировали всех детей из-за странной находки - двух металлических банок с проводами, обмотанные скотчем.

На фоне керченской трагедии у учеников и учителей возникло предположение, что это взрывное устройство, сообщил портал "Примечания".

"Сейчас в 15-й школе эвакуировали детей, — рассказала мама одного из учащихся. — У меня старший сын учится в 7-м классе. Он говорил, что они услышали шум в коридоре и кто-то крикнул выходить. Учитель не поверил. Потом, когда шум нарастал, они вышли в коридор. Одна учительница закрыла пожарный выход, отказалась его открывать. Почему она это сделала – не знаю. Сын говорит, что всех столпили в одном месте, но давки, благо, не было".

primechaniya.ru

"Севастополь. Россия вовсю кует железо, пока горячо. Производит ужас", - написал блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

Севастополь

Россия вовсю кует железо,пока горячо. Производит ужас pic.twitter.com/Dq4DfsKk8G — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 25. Oktober 2018

Позже появился официальный комментарий так называемой МЧС России по Севастополю. Там объяснили, что угрозы жизни детей и населения нет. Информация о минировании "не соответствует действительности". "Никто из детей не пострадал. Там был просто мусорный пакет" - добавили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами, и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.