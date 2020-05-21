Россия привезла тяжелую артиллерию на границу с Украиной и Беларусью. Фото

Российский артиллерийский полк, который находится на границе с Украиной и Беларусью, получил 10 новых самоходных гаубиц 2С33 "Мста-СМ2".

Об этом сообщает Минобороны России. По их словам, это оружие предназначено для уничтожения артиллерию, бронетехнику, ПВО и солдат противника. Полный боекомплект гаубицы – это 50 патронов 152-го калибра, а дальность стрельбы составляет до 29 км.

Отметим, что именно в этом регионе, в городе Почеп Брянской области, располагается 856-й артиллерийский полк, который в этом году уже получал 15 таких же гаубиц. Находится он примерно в 60 км от границы с Украиной.

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