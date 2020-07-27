Россия привела в готовность штабы и мобилизационную базу в Крыму, – Кривонос

Российская Федерация привела в готовность свои штабы и мобилизационную базу во временно оккупированном Крыму. В этой связи учения, которые проводит страна-агрессор, в любой момент могут перерасти в активные боевые действия.

Такое мнение выразил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос, пишет "Крым. Реалии". Он также подчеркнул, что Россия может начать агрессию против нашей страны в любой момент и с любого участка границы, в том числе и с территории захваченного Крымского полуострова (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда штабы и мобилизационная база подготовлены, а они уже подготовлены в Крыму, этот потенциал под видом резервистов может прибыть сначала на учения, а учения могут перейти в активную фазу боевых действий, это происходит очень быстро. Сегодня утром это еще учения, а завтра утром – это уже начало агрессии", – объяснил Кривонос.

В то же время замсекретаря СНБО заверил, что Украина готова к любым угрозам со стороны врага. "Все угрозы, которые могут существовать, они давно уже проработаны Генеральным штабом, и постоянно пересматриваются эти вопросы. И эти планы существуют. И наши войска также проходят обучение и подготовку по противодействию", – утверждает Кривонос.

Вместе с тем, по его словам, в Украине должны четко понимать, что в случае агрессии, рассчитывать следует преимущественно на свои силы.

"Мы четко должны понимать, что мы одни на поле и у нас не так много стран, которые нас поддерживают. Нас поддерживают страны Балтии, Польша, потому что они понимают ту угрозу, исходящую со стороны России, и они понимают, что мы сейчас для них союзники – мы должны поддерживать. Нас поддерживает Великобритания, которая понимает такую угрозу со стороны России, нас поддерживают США, нас поддерживает Канада, нас поддерживает Япония. Другие страны Европы играют под дудку России", – считает Кривонос.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия вряд ли осуществит военное вторжение в Украину с территории оккупированного Крыма, несмотря на наличие всех возможностей для этого.