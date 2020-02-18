Россия приурочила мощную атаку на Донбассе к двум событиям – активист

Российские оккупанты приурочили кровавую провокацию на Донбассе к двум памятным для Украины датам – годовщинам "дебальцевского котла" и расстрела Майдана.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV активист Революции Достоинства Назар Приходько, комментируя атаку на подразделения Объединенных сил.

"Российские оккупанты славятся своим символизмом, они всегда под какую-то дату пытаются подвязать атаки на нас – то на фронте, то внутри нашего государства", – подчеркнул участник Майдана.

"Потому я поддерживаю версию, что они могли нам таким образом "напомнить" о славных и трагических событиях 6-летней давности и о трагических событиях 5-летней давности, а именно о "дебальцевском котле", – пояснил он.

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 15:00 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!