Россия приурочила мощную атаку на Донбассе к двум событиям – активист

Российские оккупанты приурочили кровавую провокацию на Донбассе к двум памятным для Украины датам – годовщинам "дебальцевского котла" и расстрела Майдана.
Такое мнение высказал в эфире ObozTV активист Революции Достоинства Назар Приходько, комментируя атаку на подразделения Объединенных сил.
"Российские оккупанты славятся своим символизмом, они всегда под какую-то дату пытаются подвязать атаки на нас – то на фронте, то внутри нашего государства", – подчеркнул участник Майдана.
"Потому я поддерживаю версию, что они могли нам таким образом "напомнить" о славных и трагических событиях 6-летней давности и о трагических событиях 5-летней давности, а именно о "дебальцевском котле", – пояснил он.
24tv.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 февраля вооруженные формирования РФ пошли в атаку на Донбасе.
В ВСУ сообщают об одном погибшем и 4-х раненых бойцах. Потери террористов по итогам боя составили четыре человека убитыми и шесть ранеными.
В сети стали появляться видео боев на Донбассе, вспыхнувших из-за внезапного наступления России.
В связи с кровавыми боями, которые 18 февраля развязала Россия на Донбассе, Совет национальной безопасности и обороны Украины соберется на экстренное заседание.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на брифинге после совещания СНБО.
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