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18 февраля • обновлено в 18:08
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Россия приурочила мощную атаку на Донбассе к двум событиям – активист

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Российские оккупанты приурочили кровавую провокацию на Донбассе к двум памятным для Украины датам – годовщинам "дебальцевского котла" и расстрела Майдана.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV активист Революции Достоинства Назар Приходько, комментируя атаку на подразделения Объединенных сил.

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"Российские оккупанты славятся своим символизмом, они всегда под какую-то дату пытаются подвязать атаки на нас – то на фронте, то внутри нашего государства", – подчеркнул участник Майдана.

"Потому я поддерживаю версию, что они могли нам таким образом "напомнить" о славных и трагических событиях 6-летней давности и о трагических событиях 5-летней давности, а именно о "дебальцевском котле", – пояснил он.

РФ приурочила атаку на Донбассе к двум событиям – активист

24tv.ua

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Бой под Золотым Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Бои за Углегорск и Дебальцево Расстрелы на Майдане Евромайдан Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
До чего соседи по глобусу ипанутые. Да кому в России ваапще известны даты, когда ваших ипланов деактивировали?
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