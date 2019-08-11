Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Россия приставила Украине к виску ствол пистолета – ветеран АТО

704 Читать материал на украинском

Россия выдвинула Украине ультиматум для прекращения войны на Донбассе, который грозит Киеву потерей независимости.

Об этом заявил в эфире ObozTV участник войны на Донбассе Юрий Кочевенко. По его словам, на меньшее РФ не согласна.

"Российская Федерация давно озвучила ультиматум, что они требуют за прекращение агрессии. Они фактически приставили нам к виску ствол пистолета и говорят – выполняйте наши условия, или будем продолжать кровоточить вам на Донбассе и постоянно держать угрозу полномасштабного вторжения, если что-то пойдет не так", – заявил ветеран АТО.

Новости
Зеленский позвонил Путину: названа ошибка президента Украины

"Они требуют признания аннексии Крыма, федерализации Украины, отказа от евроатлантической интеграции, возвращения псевдореспублик в состав Украины на условиях широкой автономии с правом вето на внешнеполитические решения. Такой они хотят видеть Украину у себя под боком", – подчеркнул он.

По словам Кочевенко, минский процесс малоэффективен, поскольку ни одна из сторон не может быть удовлетворена их результатами.

"Для Украины недопустимо выполнение ни одного из этих условий, потому что фактически это приведет к потере независимости и суверенитета. А Россия на меньшее не согласна. Пока что ей удается благодаря успешным операциям на Западе уменьшить международное давление на себя. Она имеет надежду, что если еще пять лет потянет время, то санкции уже просто снимут, а ситуацию с Крымом и Донбассом примут как состоявшуюся де-факто", – заключил ветеран АТО.

Новости
Гибель бойцов ВСУ на Донбассе: Гай жестко высказался о "перемирии"
cont.ws

cont.ws

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Минские договоренности
Персона
Юрий Кочевенко
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украина на данный момент не может стать членом Европейского Союза и НАТО, поскольку уже упустила свой шанс. Об этом в эфире YouTube-канала "Союз блогеров Украины" заявил немецкий политолог Александр Рар. "Я не могу себе ни при каких обстановках на сегодняшний день представить, что такая страна, как Украина, может стать членом Европейского Союза или НАТО", - заявил эксперт. По его словам, вступление Украины в НАТО станет для Запада шагом, который приведет к конфронтации с Россией. "Пока Украина находится в нереформированном состоянии, в котором она сегодня находится, европейцы ее тоже принимать не будут", - добавил Рар. Эксперт выразил мнение, что Киев за последние 15 лет мог бы провести необходимые реформы, однако этого не произошло, а время было упущено, поскольку в начале 2000-х годов Евросоюз был богаче и сильнее. "Расширения Европейского Союза на восток не будет. Просто на Украине это должны понимать", - заключил Рар.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ермаков Николай
Ермаков Николай
Больше всего на Донбассе погибло мирное население.так логичнее писать террорист ато.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
CARGO 100
CARGO 100
Россия приставила ? Да вы сами скакнули на ствол "Молота" ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...