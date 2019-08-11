Россия приставила Украине к виску ствол пистолета – ветеран АТО

Россия выдвинула Украине ультиматум для прекращения войны на Донбассе, который грозит Киеву потерей независимости.

Об этом заявил в эфире ObozTV участник войны на Донбассе Юрий Кочевенко. По его словам, на меньшее РФ не согласна.

"Российская Федерация давно озвучила ультиматум, что они требуют за прекращение агрессии. Они фактически приставили нам к виску ствол пистолета и говорят – выполняйте наши условия, или будем продолжать кровоточить вам на Донбассе и постоянно держать угрозу полномасштабного вторжения, если что-то пойдет не так", – заявил ветеран АТО.

"Они требуют признания аннексии Крыма, федерализации Украины, отказа от евроатлантической интеграции, возвращения псевдореспублик в состав Украины на условиях широкой автономии с правом вето на внешнеполитические решения. Такой они хотят видеть Украину у себя под боком", – подчеркнул он.

По словам Кочевенко, минский процесс малоэффективен, поскольку ни одна из сторон не может быть удовлетворена их результатами.

"Для Украины недопустимо выполнение ни одного из этих условий, потому что фактически это приведет к потере независимости и суверенитета. А Россия на меньшее не согласна. Пока что ей удается благодаря успешным операциям на Западе уменьшить международное давление на себя. Она имеет надежду, что если еще пять лет потянет время, то санкции уже просто снимут, а ситуацию с Крымом и Донбассом примут как состоявшуюся де-факто", – заключил ветеран АТО.

cont.ws

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