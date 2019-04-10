Россия применила в Крыму ракетные комплексы С-400: что известно

Подразделения зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф", которые размещены во временно оккупированном Крыму, начали боевые учения. Они тренируются отражать ракетный удар условного противника.
Стрельбы проводит 4 армия ВВС и ПВО Южного военного округа России, рассказал РИА "Новости" его пресс-секретарь Вадим Астафьев.
Он рассказал, что сначала войска страны-агрессора совершили марш в район стартовых позиций, после этого выполнили комплекс задач по приведению систем в боевое положение, а затем расчеты С-400 провели поиск и захват контрольной цели. В этой роли выступили тактические бомбардировщики Су-24.
"В ходе следующих этапов учения были проведены электронные пуски ракет по условным воздушным целям", — добавил Астафьев.
Для отражения массированного ракетного удара по району позиций "Триумфов" были применены подразделения зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". Поразив баллистические ракеты "противника", расчеты ЗРК оккупантов отработали оперативную смену стартовых и огневых позиций.
С-400 "Триумф"
ТАСС
С-400 "Триумф"
ТАСС
С-400 "Триумф"
Википедия
С-400 "Триумф"
ТАСС
С-400 "Триумф"
ТАСС
С-400 "Триумф"
ТАСС
С-400 "Триумф"
Википедия
С-400 "Триумф"
РИА "Новости"
С-400 "Триумф"
РИА "Новости"
С-400 "Триумф"
ТАСС
С-400 "Триумф"
ТАСС
С-400 "Триумф"
ТАСС
С-400 "Триумф"
ТАСС
С-400 "Триумф"
ТАСС
Панцирь-С1"
Википедия
Панцирь-С1"
ТАСС
Панцирь-С1"
rostec.ru
Панцирь-С1"
РИА "Новости"
Панцирь-С1"
РИА "Новости"
Панцирь-С1"
www.vitalykuzmin.net
Панцирь-С1"
www.vitalykuzmin.net
Панцирь-С1"
РИА "Новости"
Панцирь-С1"
РИА "Новости"
Панцирь-С1"
www.vitalykuzmin.net
Панцирь-С1"
www.vitalykuzmin.net
Панцирь-С1"
www.vitalykuzmin.net
Как сообщал OBOZREVATEL, в начале февраля в аннексированном Крыму боевые расчеты российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 провели еще одну тренировку по развертыванию пусковых установок.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.