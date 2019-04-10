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Россия применила в Крыму ракетные комплексы С-400: что известно

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Подразделения зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф", которые размещены во временно оккупированном Крыму, начали боевые учения. Они тренируются отражать ракетный удар условного противника.

Стрельбы проводит 4 армия ВВС и ПВО Южного военного округа России, рассказал РИА "Новости" его пресс-секретарь Вадим Астафьев.

Он рассказал, что сначала войска страны-агрессора совершили марш в район стартовых позиций, после этого выполнили комплекс задач по приведению систем в боевое положение, а затем расчеты С-400 провели поиск и захват контрольной цели. В этой роли выступили тактические бомбардировщики Су-24.

"В ходе следующих этапов учения были проведены электронные пуски ракет по условным воздушным целям", — добавил Астафьев.

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Для отражения массированного ракетного удара по району позиций "Триумфов" были применены подразделения зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". Поразив баллистические ракеты "противника", расчеты ЗРК оккупантов отработали оперативную смену стартовых и огневых позиций.

С-400 "Триумф"

С-400 "Триумф"

ТАСС

С-400 "Триумф"

С-400 "Триумф"

ТАСС

С-400 "Триумф"

С-400 "Триумф"

Википедия

С-400 "Триумф"

С-400 "Триумф"

ТАСС

С-400 "Триумф"

С-400 "Триумф"

ТАСС

С-400 "Триумф"

С-400 "Триумф"

ТАСС

С-400 "Триумф"

С-400 "Триумф"

Википедия

С-400 "Триумф"

С-400 "Триумф"

РИА "Новости"

С-400 "Триумф"

С-400 "Триумф"

РИА "Новости"

С-400 "Триумф"

С-400 "Триумф"

ТАСС

С-400 "Триумф"

С-400 "Триумф"

ТАСС

С-400 "Триумф"

С-400 "Триумф"

ТАСС

С-400 "Триумф"

С-400 "Триумф"

ТАСС

С-400 "Триумф"

С-400 "Триумф"

ТАСС

Панцирь-С1"

Панцирь-С1"

Википедия

Панцирь-С1"

Панцирь-С1"

ТАСС

Панцирь-С1"

Панцирь-С1"

rostec.ru

Панцирь-С1"

Панцирь-С1"

РИА "Новости"

Панцирь-С1"

Панцирь-С1"

РИА "Новости"

Панцирь-С1"

Панцирь-С1"

www.vitalykuzmin.net

Панцирь-С1"

Панцирь-С1"

www.vitalykuzmin.net

Панцирь-С1"

Панцирь-С1"

РИА "Новости"

Панцирь-С1"

Панцирь-С1"

РИА "Новости"

Панцирь-С1"

Панцирь-С1"

www.vitalykuzmin.net

Панцирь-С1"

Панцирь-С1"

www.vitalykuzmin.net

Панцирь-С1"

Панцирь-С1"

www.vitalykuzmin.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале февраля в аннексированном Крыму боевые расчеты российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 провели еще одну тренировку по развертыванию пусковых установок.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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