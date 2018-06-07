Россия пригрозила Украине несколькими армиями - Турчинов

За четыре года войны против Украины Россия построила вдоль границы мощную военную инфраструктуру, кроме того сохраняется возможность атаки с моря.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, открывая девятый Национальный экспертный форум, передает "Радио Свобода".

По его словам, на данный момент никаких признаков нормализации ситуации пока нету.

"Два корпуса, которые входят в состав восьмой российской армии, фактически выполняют функцию, которую выполняли штрафбаты во время Второй мировой войны. Их задача - задержать продвижение наших войск до подхода основных сил. Но где они дислоцируются? Построена мощная военная инфраструктура вдоль нашей границы. Россия против нас оперирует не батальонами или дивизиями, а армиями", - говорит Турчинов.

Среди угроз с моря секретарь СНБО называет часть Каспийского флота России, переброшенную в Черноморский бассейн.

Также он говорит о российских ракетных комплексах в Крыму и на восточных границах, которые, по его словам, способны нанести удар "фактически по всей территории Украины".

"В этой войне Россия, к сожалению, имеет союзников, которых мы считаем нашими стратегическими партнерами. Одним из самых опасных для нас является так называемый проект "Северный поток-2", это реальный вызов для нас, и испытание для нашего партнерства с западными коллегами, потому что потери, которые понесем мы - на порядок больше, чем те кредиты, которые нам сегодня предлагают", - заявил Турчинов.

Напомним, ранее секретарь СНБО назвал дату, когда Россия может пойти большой войной на Украину.