Россия превратила Крым в пустыню: озвучены пугающие доказательства

На оккупированном Россией полуострове Крым, из-за порядков местных властей, буквально до критической усугубилась проблема бмеления водоемов.

В частности, некогда полноводное озеро Богайлы, что в Сакском районе, за последние несколько лет просто исчезло. И теперь это место напоминает космический пейзаж – сухая потрескавшаяся поверхность без признаков жизни. Об обезвоживании полуострова сообщают "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что местные СМИ предпочитают умалчивать о проблеме, а крымчане строят догадки о причинах исчезновении воды. Одни винят в этом перекрытие украинскими властями Северо-Крымского канала, другие – частные интересы или сезонную засушливость.

В Крыму высыхают озера Крым.Реалии

Хотя проблема пересыхания водоемов Крыма значительно серьезнее. По словам очевидцев, на востоке полуострова также высохло Марфовское озеро – там почва покрыта белым слоем соли. А на юге такая же судьба скоро постигнет и озеро Кизиловское. Как рассказывают блогеры, еще в прошлом году здесь можно было купаться, а теперь – спокойно пройти его от края до края по твердой земле.

Исчезновение озера Богайлы Крым.Реалии

Существуют доказательства, что проблема нехватки воды и обмеления водоемов в Крыму действительно усугубилась после аннексии полуострова Россией, в частности, в связи с перекрытием украинскими властями Северо-Крымского канала.

Исчезновение озера Богайлы Крым.Реалии

"Более чем две трети территории Крыма имеют острый дефицит водных ресурсов. И сегодня он зависит только от природно-климатических условий. Если в Крыму есть снег и осадки, то есть и вода. Если их нет – воды тоже нет", – заявила заместитель директора украинского Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк.

Исчезновение озера Богайлы Крым.Реалии

При этом подконтрольные Кремлю власти Крыма надеются на поддержку России, ожидая, что в ближайшие пять лет на решение экологических проблем полуострову выделит примерно 60 миллионов долларов. Правда, эти средства уже поделили и, как отмечается, в основном намерены направить их на борьбу со свалками. А вот о спасении высохших озер и рек оккупанты речь пока не ведут.

Исчезновение озера Богайлы Крым.Реалии

Чистосердечное признание

МО РФ признается,что за пять лет превратила Крым в зону экологической катастрофы

Из райского острова сделали пустыню! pic.twitter.com/Tf4D1T92Ph — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 29 ноября 2019 г.

Чистосердечное признание

МО РФ признается,что за пять лет превратила Крым в зону экологической катастрофы

Из райского острова сделали пустыню! pic.twitter.com/Tf4D1T92Ph — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 29 ноября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина прекратила поставки днепровской воды на полуостров через Северо-Крымский канал после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

В августе 2019 года так называемые "власти" аннексированного Крыма заявили о желании вступить в переговоры с Украиной о поставках воды из Днепра. "Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ", – объяснили оккупанты.

Журналист Виталий Портников высказал мнение, что проблема с нехваткой воды в Крыму, которую не спешат решать оккупационные власти, может привести к массовой засухе и гибели всего сельского хозяйства.

По словам бывшего первого замминистра по вопросам ВОТ и ВПЛ Украины Юсуфа Куркчи, ситуация с водой в Крыму за 5 лет аннексии значительно ухудшилась исключительно по вине оккупационных властей.

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