Россия превратила Крым в помойку: появились отвратительные фото из оккупации

Оккупированная Керчь из-за отсутствия вывоза мусора коммунальными службами буквально потонула в отходах.

Как сообщает "Крым.Реалии", на улицах во всех районах города переполнены контейнеры и территория рядом с ними, а в центре мешки и вовсе начали складывать прямо на пешеходных зонах.

По данным издания, не лучше ситуация и на центральном рынке, где горы мусора находятся рядом с рядами, где торгуют овощами и фруктами, а также молочными продуктами.

Керчь, 3 января

Несмотря на мусорный коллапс, оккупанты официально ситуацию никак не комментируют. Уточняется, что одно из крупнейших муниципальных управляющих предприятий, которое обслуживает почти треть города, "КП Аршинцево" – признано банкротом. Его работникам задолжали около 1 млн 070 тыс. гривен зарплаты.

Центральный рынок, 3 января

Керчь, 3 января

Улица Козлова - центр, 3 января

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Керчи пожаловались на мусорный коллапс, заявив, что при украинской власти такого беспредела никогда не было.