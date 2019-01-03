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Россия превратила Крым в помойку: появились отвратительные фото из оккупации

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Оккупированная Керчь из-за отсутствия вывоза мусора коммунальными службами буквально потонула в отходах.

Как сообщает "Крым.Реалии", на улицах во всех районах города переполнены контейнеры и территория рядом с ними, а в центре мешки и вовсе начали складывать прямо на пешеходных зонах.

По данным издания, не лучше ситуация и на центральном рынке, где горы мусора находятся рядом с рядами, где торгуют овощами и фруктами, а также молочными продуктами.

Керчь, 3 января

Керчь, 3 января

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Несмотря на мусорный коллапс, оккупанты официально ситуацию никак не комментируют. Уточняется, что одно из крупнейших муниципальных управляющих предприятий, которое обслуживает почти треть города, "КП Аршинцево" – признано банкротом. Его работникам задолжали около 1 млн 070 тыс. гривен зарплаты.

Центральный рынок, 3 января

Центральный рынок, 3 января

Керчь, 3 января

Керчь, 3 января

Улица Козлова - центр, 3 января

Улица Козлова - центр, 3 января

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Керчи пожаловались на мусорный коллапс, заявив, что при украинской власти такого беспредела никогда не было.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Это точно Крым, а не Львов?
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Исаев Максим
Исаев Максим
В любом городе Цеевропы помойке куда хлеще выглядят! Один только Львов чего стОит!
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Юг Руси
Юг Руси
"Керчь, 3 января" - Год какой? 12й, 13й ?
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