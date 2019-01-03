''Россия потратит миллиарды'': в Кабмине рассказали о критической ситуации с Крымским мостом

России придется потратить еще три миллиарда рублей на строительство крымского моста. Проблема в том, что грунт полуострова не подходит для строительства железнодорожной насыпи.

Об этом в эфире ObozTV рассказал советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко. Он уточнил, что эти средства Кремль будет выделять в ущерб другим регионам РФ.

"Это говорит о том, что очень много проблем у России с крымским мостом. Вы помните, как российская пропаганда все время говорила, что они пришли в Крым для того, чтобы полуостров процветал, что благодаря строительству моста все крымчане будут жить очень богато... А жизнь после этого не улучшилась, проблем становится все больше и даже технические вопросы оказываются не по плечу российским работникам", – пояснил Левченко.

По его словам, россияне планируют решить проблему завозом грунта с других территорий РФ. Но в этом случае у России никак не получится уложиться в график строительства.

Крымский мост

"По самому мосту прогнозы тоже не оптимальные. Уже даже орбитальные снимки показывают его проседание", – напомнил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины продолжает фиксировать смещения опор Крымского моста, что ставит под угрозу жизни людей. По мнению главы министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины, оккупанты до сих пор не решили проблему скорого обледенения конструкций моста.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.