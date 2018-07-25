Россия постаралась: появились жуткие фото из засыхающего Крыма

Отдыхающие превратили в свалку зеленую зону около берегов реки Салгир в оккупированном Симферополе.

По данным "Крым.Реалии", летом водная артерия города превращается в болото и густо зарастает травами и камышом, а городские "власти" не делают ничего, чтобы уберечь природу от запустения.

"В тени деревьев около Салгира, поблизости Гагаринского парка, любит отдыхать местная молодежь. Следы пикников и небольших уличных вечеринок отчетливо видны за несколько десятков метров от набережной. Периодически здесь устраивают субботники, но мусор быстро накапливается вновь", – сказано в материале.

Оккупанты обещали провести капитальную реконструкцию русла Салгира. Три года назад его очищали с помощью бульдозеров и экскаваторов. А в 2018 году даже провели санитарную обрезку и вырубку деревьев. На этом благоустройство набережной остановилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Симферополя пожаловались на сложную санитарную ситуацию в городе.