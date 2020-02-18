Россия пошла в наступление на Донбассе: в ОПУ экстренно соберутся силовики

В связи с кровавыми боями, которые 18 февраля развязала Россия на Донбассе, Совет национальной безопасности и обороны Украины соберется на экстренное заседание.
По его итогам в пресс-центре Офиса президента Украины состоится брифинг. Он стартует в 12:00, сообщается на официальном Telegram-канале ОПУ.
В нем примут участие секретарь СНБО, руководство Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.
Заседание СНБО
LB.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
утром 18 февраля вооруженные формирования РФ пошли в атаку на Донбассе.
В результате боя, который по состоянию на утро 18 февраля продолжается у Золотого, ВСУ понесли тяжелые потери. Оккупанты попытались прорваться через линию разграничения.
В сети начали появляться видео адских боев на Донбассе, вспыхнувших из-за внезапного наступления России на Донбассе 18 февраля.
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