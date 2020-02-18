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18 февраля • обновлено в 10:31
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Россия пошла в наступление на Донбассе: в ОПУ экстренно соберутся силовики

17.7т
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В связи с кровавыми боями, которые 18 февраля развязала Россия на Донбассе, Совет национальной безопасности и обороны Украины соберется на экстренное заседание.

По его итогам в пресс-центре Офиса президента Украины состоится брифинг. Он стартует в 12:00, сообщается на официальном Telegram-канале ОПУ.

В нем примут участие секретарь СНБО, руководство Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

Заседание СНБО

Заседание СНБО

LB.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • утром 18 февраля вооруженные формирования РФ пошли в атаку на Донбассе.

  • В результате боя, который по состоянию на утро 18 февраля продолжается у Золотого, ВСУ понесли тяжелые потери. Оккупанты попытались прорваться через линию разграничения.

  • В сети начали появляться видео адских боев на Донбассе, вспыхнувших из-за внезапного наступления России на Донбассе 18 февраля.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
СНБО Служба безопасности Украины Генеральный штаб ВСУ
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Бегунов Юрий
Бегунов Юрий
Нужно просто перестать стрелять... (С)
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Дешевая украинская провокация после обнародование плана "12 шагов к миру на Донбассе"
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Хорошая новость, надеюсь эта клоунада с "миром во всем мире" скоро закончится! Расчехляем джавелины)) Пороха на трон! Клоуна в цирк!
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6
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
инкогнито Назар, а тебя на 2 метра в землю!
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