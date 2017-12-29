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Россия пошла на масштабную военную провокацию в Крыму

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В оккупированном Севастополе более 40 корабельных экипажей Черноморского флота России вышли на отработку задач.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа России.

Задачи связаны с подготовкой к дальнему походу, применением вооружения и технических средств.

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"Экипажи проходят учения по борьбе за живучесть корабля во время стоянки у пирса, отрабатывают приемы противодиверсионной деятельности и противовоздушной обороны", - следует из сообщения.

"Основными задачами в 2018-м учебном году для корабельных соединений Черноморского флота является обеспечение приема в боевой состав ЧФ новых кораблей, а также выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море", - рассказали в ЮВО РФ.

Как писал "Обозреватель", Военно-Морские Силы Украины провели учения с эсминцем ВМС США "Джеймс Уильямс" в Черном море.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Новости Крыма
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