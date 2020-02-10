Угрозы и шантаж: Россия пошла на крайние меры с паспортами на Донбассе

Российские оккупанты на Донбассе активизировали принудительную выдачу паспортов РФ террористам "Л/ДНР".
Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, Главное управление разведки узнало о том, что захватчики для паспортизации боевиков 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов используют различные методы шантажа.
"Заставляя получить российские паспорта, командиры частей и подразделений российско-оккупационных войск угрожают подчиненным увольнением и невыплатой денежного обеспечения. При этом для предотвращения случаев дезертирства и самовольного оставления места службы российские паспорта у наемников изымаются сразу после их получения", – говорится в сообщении.
Паспорта России на Донбассе
Gazeta.ua
В то же время меры принуждения и пренебрежительное отношение российских офицеров, находящихся на командных должностях в 1 и 2 АК РФ, приводят к росту числа конфликтов в подразделениях с применением физической силы и, как следствие, учащению случаев дезертирства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
шантаж с паспортами оккупанты на Донбассе применяют и по отношению к гражданскому населению. Так, российские оккупационные администрации угрожают людям, которые не хотят отказываться от украинских паспортов, невыплатой зарплат.
Кроме того, на временно-оккупированных территориях Донбасса террористы "ДНР" арестовывают людей с украинскими паспортами. Эту информацию подтвердили даже в пабликах оккупантов.
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