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10 февраля • обновлено в 13:30
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Угрозы и шантаж: Россия пошла на крайние меры с паспортами на Донбассе

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Российские оккупанты на Донбассе активизировали принудительную выдачу паспортов РФ террористам "Л/ДНР".

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, Главное управление разведки узнало о том, что захватчики для паспортизации боевиков 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов используют различные методы шантажа.

"Заставляя получить российские паспорта, командиры частей и подразделений российско-оккупационных войск угрожают подчиненным увольнением и невыплатой денежного обеспечения. При этом для предотвращения случаев дезертирства и самовольного оставления места службы российские паспорта у наемников изымаются сразу после их получения", – говорится в сообщении.

Паспорта России на Донбассе

Паспорта России на Донбассе

Gazeta.ua

В то же время меры принуждения и пренебрежительное отношение российских офицеров, находящихся на командных должностях в 1 и 2 АК РФ, приводят к росту числа конфликтов в подразделениях с применением физической силы и, как следствие, учащению случаев дезертирства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Российско-украинский конфликт
Теги
ДНР Главное управление разведки Министерство обороны Украины
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