Россия пообещала "уничтожить врага" после слов командующего ВМС ВСУ о войне

В России бурно отреагировали на слова командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы о том, что Украина готовится к конфронтации в море и готова применить против оккупантов ракетный комплекс "Нептун". Политики страны-агрессора заявили, что их армия якобы готова даже к потоплению судов противника.

Как пишут РИА Новости, ответные угрозы озвучили "сенатор" от временно оккупированного Крыма Ольга Ковитиди и депутаты нелегитимной Госдумы Сергей Железняк и Михаил Шеремет.

Так, Ковитиди заявила, что украинские власти якобы продвигают "воинственную риторику" в отношении "братского государства".

"Подобного рода заявления можно было бы считать бредом психически больного человека, если бы они не были высказаны командующим флотом, украинским контр-адмиралом. Мы призываем Украину заняться проблемами своего народа и прекратить воинственную риторику в отношении "братского государства". Мы не хотим ни с кем воевать и не будем поддаваться на провокации, у нас в России так заведено, что сильные слабых не обижают", – высказалась пособница оккупантов.

В свою очередь Железняк обвинил Украину в разжигании конфликта с Россией и раскачивании "новой волны русофобии" в западном обществе.

"Украинским генералам явно напекло голову, раз они начали открыто заявлять о готовности воевать с Россией. Слова украинского контр-адмирала о том, что Киев готовится к полномасштабной вооруженной конфронтации с Россией является прямой провокацией против нашей страны. "Незалежным" воякам продолжает мерещиться возможность возвращения Крыма. Им придется умерить свой пыл – Крым был и останется в составе Российской Федерации, которая умеет защищать свою территорию и граждан", – угрожающе заявил российский депутат.

Еще один "крымский" депутат Шеремет и вовсе перешел к угрозам о потоплении украинского флота и заявил о "пандемии безумия" в Украине.

"Россия не боится украинского москитного флота, переживаем только, что их корабли, учитывая техническое состояние, могут во время выхода затонуть, а затем скажут, что это Россия потопила. Россия готова в любой момент любому агрессору дать достойный отпор и показать ему своему место. В случае агрессии враг будет уничтожен", – пригрозил он, цинично обвинив Украину в "братоубийственной войне".

Кроме того, публично на заявление командующего ВМС ВСУ отреагировал на своей странице в Facebook и председатель Комитета нелегитимной Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

"Либо Украина готова рискнуть флотом (который при полномасштабной конфронтации может быть потоплен в минуты), чтобы спровоцировать войну. Либо в командовании украинских вооруженных сил сидят люди, которые не проходят медкомиссию на предмет головы. И то, и другое опасно", – язвительно отметил скандальный российский политик.

Не менее агрессивное заявление сделал и первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, передает Интерфакс. Он сказал, что уверен в провале украинской армии в случае масштабного столкновения с российской, поскольку считает ее "небоеспособной". При этом представитель страны-оккупанта не взял во внимание тот факт, что ВСУ уже седьмой год успешно противостоят агрессору на востоке.

"Все закончится для Украины печально. Если они решатся на какую-то провокацию, для Украины все может закончиться очень плачевно. Пусть вспомнят печальный опыт Саакашвили", – сказал Красов, делая отсылку к военному вторжению РФ в Грузию.

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